Benoît Cosnefroy verlengt contract bij AG2R La Mondiale maandag 8 juni 2020 om 11:11

Benoît Cosnefroy heeft zijn handtekening gezet onder een hernieuwde overeenkomst met AG2R La Mondiale. Daardoor rijdt de beloftevolle renner, die drie jaar geleden wereldkampioen werd bij de beloften, nog zeker tot eind 2023 bij de Franse ploeg.

Door zijn contract bij AG2R La Mondiale te verlengen kiest Cosnefroy (24 jaar) voor continuïteit en ambitie, laat hij weten in een reactie. “Een driejarig contract is een geweldig teken van vertrouwen van het management van de ploeg en haar partners. Het hele project motiveert me. Er wordt veel van me verwacht. Het is een druk die me bevalt en motiveert. Er wordt echt geluisterd en de perspectieven zijn interessant.”

Dit seizoen won de Franse klassiekerspecialist al de GP la Marseillaise en het eindklassement in de Ster van Bessèges. Nu wil hij een eendaagse WorldTour-wedstrijd winnen. Mijn droom is het winnen van een Ardennenklassieker. Maar eerst wil ik terugkeren naar het wedstrijdseizoen. Er overheerst een soort enthousiasme doordat alles in slechts enkele maanden wordt beslist en er nog grote dingen te bereiken zijn. Ik wil echt weer eens juichen na een overwinning.”

Teammanager Vincent Lavenu verlengde onlangs al de contracten van Geoffrey Bouchard, Dorian Godon, Oliver Naesen, Aurélien Paret-Peintre en Alexis Vuillermoz. “We zijn heel blij dat we Benoît langer aan ons binden, dat was een belangrijke doelstelling. Het is een getalenteerde renner die uit onze regio komt en opgeleid werd door de Chambéry Cyclisme Formation. Hij is niet bang zijn ambities te uiten. We staan klaar om hem te begeleiden en te helpen zijn doelen te bereiken.”

Beloftewereldkampioen

Cosnefroy tekende op 1 augustus 2017 zijn eerste profcontract bij AG2R La Mondiale en won enkele weken later al zijn eerste profwedstrijd, de GP d’Isbergues. Vijf dagen later werd hij in Bergen wereldkampioen in de beloftecategorie. Sindsdien was hij vooral succesvol in eigen land. Naast de GP la Marseillaise en de Ster van Bessèges zegevierde hij in Parijs-Camemberg, de GP Plumelec, La Poly Normande en de Tour de Limousin.

Je reste ciel et terre 🏠 Ambition, performance, détermination seront les maîtres mots de notre projet @AG2RLMCyclisme ! Merci à @vlavenu pour la confiance ainsi qu'à toute l'équipe et ses partenaires. pic.twitter.com/au6kyv0OOQ — Cosnefroy Benoit (@BenoitCosnefroy) June 8, 2020