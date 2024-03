maandag 4 maart 2024 om 16:14

Ritwinnaar Ayuso deelt meteen tik uit aan concurrentie: “Dit geeft veel moraal”

Juan Ayuso reed in zijn nog jonge carrière al goede tijdritten, maar pakte vandaag toch enigszins verrassend de zege in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. In Lido di Camaiore rekende hij af met niemand minder dan Filippo Ganna.

Al was het nipt, zeer nipt aan de finish. Ayuso klokte een eindtijd van 11:24 en dit bleek genoeg om Ganna met één seconde af te troeven. “Dit voelt echt geweldig, ook al omdat het lang duurde vooraleer ik het zeker wist”, vertelde de relatief vroeg gestarte Spanjaard na afloop in het flashinterview. “Iedereen wist dat Ganna de grote rivaal zou zijn. Het bleef dus tot het einde spannend.”

“Dat maakt het ook een emotionele overwinning. Het is echt speciaal dat ik hem vandaag kon kloppen. Mijn tactiek was om mezelf een beetje te sparen voor het laatste deel van de tijdrit. Vanaf het tussenpunt wist ik eigenlijk al dat ik een goede tijd zou klokken. Ik was namelijk nog niet voluit gegaan, terwijl ik toch al de beste tijd had. Ik dacht toen niet meteen aan de zege, maar had wel het gevoel dat ik tijd kon pakken op mijn rivalen.”

Eindzege

En tijd pakken, dat deed Ayuso. Zo kijkt topfavoriet Jonas Vingegaard na één dag al tegen een achterstand aan van 22 seconden. “Het geeft me veel moraal en motivatie voor de komende etappes. Of Jonas nog altijd de topfavoriet is? Dat is niet aan mij om te zeggen. Hij is zeker een van de topfavorieten, dat is wel duidelijk.”

“Als ik naar mezelf kijk, ben ik blij met deze start. Het wordt nog een mooie, maar zware wedstrijd. We gaan er alles aan doen, in de hoop de koers te kunnen winnen”, steekt Ayuso zijn ambities niet onder stoelen of banken.