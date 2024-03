maandag 4 maart 2024 om 15:43

Ayuso klopt alle specialisten – waaronder Ganna – in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

Niet Filippo Ganna of Jonas Vingegaard, maar Juan Ayuso is de eerste leider in Tirreno-Adriatico 2024. De 21-jarige Spanjaard van UAE Emirates bleef na tien kilometer tijdrijden in Lido di Camaiore niemand minder dan Filippo Ganna nipt voor. Jonathan Milan eindigde als derde, Vingegaard verloor dan weer aardig veel tijd.

Tirreno-Adriatico begon vandaag, net als vorig jaar, met een tijdrit in Lido di Camaiore. Het parcours leek sterk op dat van vorig jaar, maar de route was niet identiek. Allereerst was het traject anderhalve kilometer korter en hoewel er op dezelfde plek werd gestart, reden de renners nu direct in zuidoostelijke (in plaats van noordwestelijke) richting. Daarnaast kwamen de coureurs ditmaal iets meer bochten tegen, al bleef het technisch allemaal vrij simpel. Het was vooral een rechttoe-rechtaan tijdrit.

Tijd van Vingegaard blijkt niet snel genoeg

In de tv-uitzending van de openingsdag van Tirreno-Adriatico zagen we Jonas Vingegaard niet in actie. De topfavoriet voor de eindzege van Visma | Lease a Bike – en tevens een van de favorieten voor de dagzege – ging namelijk als derde van start in de tijdrit van 10 kilometer door Lido di Camaiore. Opvallen deed Vingegaard zeker met zijn nieuwe, opvallende en futuristisch ogende helm, maar zijn eindtijd viel voor zijn doen wat tegen. Zijn tijd van 11:46 werd al snel verbeterd door Kévin Vauquelin en vervolgens Søren Waerenskjold.

De Noor van Uno X-Mobility wist zijn naam als goede tijdrijder – Waerenskjold veroverde twee jaar geleden nog de wereldtitel bij de beloften – waar te maken en was aan de finish zeven tellen sneller dan Vingegaard. De 23-jarige coureur zal vervolgens meerdere renners hun tanden stukbijten op zijn eindtijd van 11:39. Goede tijdrijders als Mikkel Bjerg, Ben Healy en Isaac del Toro bleken niet in staat om een nog snellere tijd te realiseren en moesten zich tevreden stellen met een ereplaats.

Ayuso verpulvert concurrentie

Maar dat het nóg harder kon, bewees Juan Ayuso. Wat heet, de klassementskopman van UAE Emirates liet geen spaan heel van zijn concurrenten en deed na tien kilometer nog eens vijftien(!) seconden af van de tijd van Waerenskjold. Met een tijd van 11:24 wist de 21-jarige Spanjaard (aan een gemiddelde van 52,623 kilometer per uur) een nieuwe standaard te zetten, en deed hij zeer nadrukkelijk een gooi naar de dagzege. De tijd van Ayuso verbeteren bleek voor veel renners (veel) te hoog gegrepen.

Josef Černý (11:38) en Jonathan Milan (11:36) wisten zich wel in de top-3 te nestelen, maar kwamen niet in de buurt van de toptijd. Klassementsrenners als Max Poole, Thymen Arensman en Daniel Felipe Martínez wisten dan weer degelijke eindtijden te realiseren, maar meedoen voor de zege zat er niet in. Magnus Sheffield leek op voorhand wel bij machte om de tijd van Ayuso te verbeteren, of toch op zijn minst te bedreigen. De Amerikaan kwam echter al vroeg ten val en kon zo een goede klassering op zijn buik schrijven.

Ganna komt dicht, zeer dicht

Eén man leek vervolgens nog in staat om onder de tijd van Ayuso te duiken. Filippo Ganna – tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden en de winnaar van de laatste twee tijdritten in Lido di Camaiore – wist zijn achterstand aan het eerste tussenpunt te beperken tot twee seconden. Het bleek de voorbode voor een zeer spannende slotfase, waarin Ganna nipt de duimen moest leggen. De Italiaan strandde aan de finish op slechts één seconde van Ayuso, die de tijdrit toch enigszins verrassend wist te winnen.

Ayuso pakt niet alleen de dagzege, maar doet ook – of bovenal – uitstekende zaken met het oog op de eindzege. De Spanjaard heeft na een dag al een behoorlijke voorsprong te pakken op zijn directe concurrenten. Topfavoriet Vingegaard volgt bijvoorbeeld al op 22 tellen van Ayuso. Voor renners als Martínez, Hindley, O’Connor en Carapaz is er nog meer werk voor de boeg.