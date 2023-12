dinsdag 19 december 2023 om 11:59

Rik Van Looy betwijfelt of Evenepoel ooit de Tour kan winnen: “Vrees dat de Franse cols te hoog zullen uitvallen”

Rik Van Looy wordt woensdag 90 jaar oud, maar de Keizer van Herentals volgt het wielrennen nog altijd op de voet. En hij zit niet verlegen om scherpe meningen. Zo zei hij in gesprek met Het Laatste Nieuws dat hij betwijfelt of Remco Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen en stelde hij dat Wout van Aert, ook afkomstig van Herentals, bij Jumbo-Visma in de verkeerde ploeg zit.

In het interview vertelt Van Looy dat hij onlangs uit eten was Tom Boonen voor Sporza. De twee bleken het op wielergebied behoorlijk vaak met elkaar eens te zijn. “Over het jammere feit dat Wout van Aert bij de verkeerde ploeg zit, bijvoorbeeld. En dat hij beter van team zou veranderen. Ik had dat vijf jaar geleden in een interview met ‘Gazet van Antwerpen’ ook al eens laten vallen. Maar toen lachten ze daarmee. ‘Die oude bok gaat het hier eens komen vertellen’.”

“Maar Tom begon er ook over. ‘Mocht hij bijvoorbeeld bij Soudal Quick-Step hebben gereden, had hij al minstens vijf grote klassiekers gewonnen.’ Ik geloof dat ook. Jumbo-Visma is toch eerder een ronde-gerichte ploeg? Hij gaat nu de Giro rijden, in 2024. Maar dat wordt verschieten. Ik zou dat niet doen. De Giro is veel lastiger dan de Tour, altijd al geweest. Sla er het rittenschema maar eens op na.”

Evenepoel en de Tour

Over Remco Evenepoel verschilden Van Looy en Boonen dan weer van mening. Boonen ziet Evenepoel ooit de Tour wel winnen, Van Looy heeft zijn twijfels. “Ik ben absoluut niet anti-Remco en hoop van harte dat hij daar ooit in slaagt, maar… ik twijfel. Oké, hij won vorig jaar de Ronde van Spanje. Maar daar viel zijn voornaamste concurrent, Primoz Roglic, vroegtijdig uit. In de Vuelta van dit jaar betaalde hij een prijs.”

“Ik vrees een beetje dat de Franse cols te hoog zullen uitvallen voor hem. Nogmaals: dat heeft niks met zijn kwaliteiten te maken, want die zijn ontegensprekelijk aanwezig. Maar ik heb het zelf meegemaakt. Ik kon ook behoorlijk goed klimmen, reed op een bepaald moment zelfs eens drie dagen na elkaar in de top-vier in bergritten in grote ronden. Voelde me prima, volgde vlot. ‘O, dat komt goed’, dacht ik. Tot die echte, pure klimmers de gashendel opendraaiden. En ik meteen begreep hoe laat het was.”

Rik Van Looy was prof tussen 1953 tot 1970. Hij won drie keer Parijs-Roubaix, twee keer de Ronde van Vlaanderen en eenmaal de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo. Ook werd hij twee keer wereldkampioen op de weg. Daarnaast staan er (onder meer) nog achttien Vuelta-ritten, twaalf Giro-ritten en zeven Tour-ritten op zijn naam.