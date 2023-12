vrijdag 1 december 2023 om 20:09

Wout van Aert gaat niet voor klassement in de Giro: “Ik acht veel mogelijk, maar ben ook realistisch”

Wout van Aert heeft verteld wat zijn ambities zullen zijn in de Giro d’Italia van volgend jaar. De Belgische renner heeft aangegeven dat hij liever voor ritzeges zou gaan, en dus niet voor het algemeen klassement. “Het is de opofferingen niet waard”, vertelde hij in de podcast De Rode Lantaarn.

Van Aert bevestigde zijn deelname aan de Giro overigens niet officieel. “Stel, als ik zou gaan…”, zei hij met de knipoog. “Dan zou ik het liefst voor etappes gaan. Ik zie niet snel limieten, maar ik ben wel realistisch. Een klassement rijden is niet echt te combineren met de andere dingen die ik wil (het klassieke voorjaar, red.). Misschien kan het, als ik veel opoffer, maar dat wil ik niet.”

“Ik kan bijvoorbeeld vijfde worden, maar als ik daar gewicht voor moet verliezen, lang voor op hoogtestage moet en me verveel, dan vind ik het dat niet waard. Nu doe ik veel verschillende dingen die ik vet vind en waar ik voldoening uithaal dat ik die dingen kan combineren. Als ik klassementsambities heb, is dat niet om te winnen, zo realistisch ben ik. Dan is het de opofferingen niet waard”, legt Van Aert uit.

Een ereplaats vindt de renner van Jumbo-Visma met andere woorden niet genoeg. “Ik acht veel mogelijk, maar ben ook realistisch. Voor mezelf zijn mijn plannen altijd haalbaar geweest. Het draait om winnen of samen winnen. Als ik start voor een ereplaats, dan spreekt dat me minder aan dan koersen winnen.”