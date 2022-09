Rijdt Evenepoel in 2023 de Tour? Lefevere: “We gaan wachten met een beslissing”

Het zijn goede dagen voor Remco Evenepoel. Nadat hij onlangs de Ronde van Spanje winnend afsloot, soleerde hij zondag naar de zege in de wegrit van de WK in Wollongong. Gaat de regenboogtrui volgend jaar te zien zijn in de Tour de France? Daar is nog geen besluit over genomen, liet Patrick Lefevere weten aan Sporza.

“We gaan wachten tot de rook om onze hoofden is verdwenen om beslissingen te nemen”, zei de ploegbaas van Quick-Step-Alpha Vinyl, de ploeg van Evenepoel. “We gaan met een paar verstandige mensen aan tafel zitten en bekijken of we een stap moeten overslaan of niet. Want stel dat Evenepoel naar de Tour gaat en het valt niet mee, dan staat iedereen weer klaar om hem neer te schieten. Als winnaar van de Ronde van Spanje en met die trui om zijn schouders kan hij het zich eigenlijk niet permitteren om af te gaan.”

Lefevere zei in juli dat hij Evenepoel in 2023 liever nog eens de Giro d’Italia ziet rijden, zodat zijn poulain in 2024 kan debuteren in de Tour de France. De Giro lijkt in 2023 bovendien op maat gemaakt voor de tijdritspecialist Evenepoel, aangezien de Italiaanse ronde naar verluidt drie chronoproeven bevat. In totaal zou er zestig à zeventig kilometer tegen de klok gereden moeten worden. Het volledige parcours van zowel de Giro als de Tour wordt in oktober bekendgemaakt.