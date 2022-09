‘Giro d’Italia 2023 begint in Fossacesia en bevat drie tijdritten’

De Giro d’Italia van volgend jaar lijkt kansen te gaan bieden voor de tijdritspecialisten onder de klassementsrenners. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er in 2023 namelijk maar liefst drie tijdritten opgenomen in het parcours van de Italiaanse ronde.

In totaal zou er zestig à zeventig kilometer tegen de klok gereden moeten worden. De eerste van die kilometers krijgen de renners gelijk op dag één voor de kiezen, volgens HLN. De Belgische krant stelt namelijk dat de ronde begint met een 18 kilometer lange individuele tijdrit tussen Fossacesia en Ortona. Eerder ging het gerucht dat de Grande Partenza plaats zou vinden in Pescara, een andere plaats aan de Adriatische kust in de regio Abruzzen.

Hoe de overige twee tijdritten eruit zullen zien, is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of hier een ploegentijdrit tussen zit. Op 17 oktober, als het volledige parcours van de Ronde van Italië gepresenteerd wordt, zullen we meer weten. Afgelopen jaar kende de Giro in totaal 26,6 tijdritkilometers, verdeeld over twee individuele tijdritten.