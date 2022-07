Patrick Lefevere denkt aan Tourdebuut Remco Evenepoel in 2024

Als het aan Patrick Lefevere ligt, zien we Remco Evenepoel in 2024 pas debuteren in de Tour de France. Dat heeft de teambaas van Quick-Step-Alpha Vinyl laten weten in gesprek met La Dernière Heure. “Ik zou hem graag nog een keer in de Giro zien voordat hij de Tour in 2024 ontdekt”, aldus Lefevere.

“Maar ach, misschien verander ik nog van gedachten. Alleen dwazen veranderen niet van gedachten”, voegt Lefevere daar nog aan toe. Wel is de excentrieke manager ervan overtuigd dat Evenepoel gemaakt is voor grote rondes. “Ik wil geen vergelijkingen maken, maar renners als Chris Froome hadden vijf of zes grote ronden nodig voordat ze begonnen te winnen. Ik ben een geduldig persoon en Remco is nog maar 22.”

Giro d’Italia

En dus is Lefevere voorzichtig. Daarbij wijst hij ook naar de Giro d’Italia van 2021, waarin Evenepoel zijn debuut maakte in een grote ronde. “Vorig jaar hebben we de fout gemaakt Remco naar de Giro te sturen. Dat was voorbarig. Zo’n fout wil ik niet nog een keer maken. Daarom hebben we besloten om hem dit jaar niet naar de Tour te sturen”, zegt hij. Wel start Evenepoel in de Vuelta a España. “Het doel zal zijn om te zien wat hij kan in het algemeen klassement.”

“Anders heeft het geen zin om over Remco als renner voor de grote rondes te praten. Je kan niet leren zonder te proberen”, legt Lefevere uit. “Het is waar dat de Spaanse beklimmingen geen geschenk zijn voor hem, maar hij kan misschien in andere etappes schitteren. Er zijn ook nog tijdritten.”