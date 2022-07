Rigoureus ingrijpen aan basis Tour de France-succes Jumbo-Visma

Opinie

Op het einde van de Tour de France 2016 publiceerde De Telegraaf een kritische opinie over de toenmalige Lotto-Jumbo ploeg. Onder de titel ‘Broeinest vol argwaan’ en met als tussenkop ‘Leiding Lotto-Jumbo mist realiteitszin’ maakte het artikel pijnlijk duidelijk hoe slecht destijds de sfeer in de ploeg was en wat de oorzaak van het falen was.

De buitenwereld werd als vijand beschouwd. Slechts één van de drie ploegleiders in de Tour de France mocht met de media spreken. De sportief tegenvallende prestaties moesten met sprookjes worden bedekt. Renners spraken via de app met journalisten af om bij andere teambussen uit het zicht van de leiding hun verhaal te doen. De slotzin was: Het beste voor Lotto-Jumbo is om met een leiding verder te gaan die er blanco in staat.

Diezelfde dag meldde Ton van Veen, de toenmalige CFO van Jumbo Supermarkten, zich dat hij direct op de maandag na de Tour in Amsterdam wilde afspreken. Van Veen had als commissaris van de wielerploeg graag de visie achter de opinie gehoord. Uiteindelijk vond het gesprek op dinsdag in Veghel op het hoofdkantoor van Jumbo plaats. Enkele dagen later volgde in ’s Hertogenbosch een ontmoeting met de andere commissaris van de ploeg, Robert van der Wallen. De voormalig eigenaar van BrandLoyalty is samen met Erik Romijn en Patrick Wouters van House of Sports en Arno de Jong van de Nederlandse Loterij dé initiatiefnemer achter de huidige schaats- en wielerploegen van Jumbo-Visma.

Opvallend in de gesprekken met beide zwaargewichten uit het bedrijfsleven was hun zelfkritiek. Ze herkenden het scherpe verhaal over het reilen en zeilen binnen de wielerploeg, maar wezen niet naar het ploegmanagement maar naar zichzelf. Zij hadden met hun rijke ervaring als bestuurders teammanager Richard Plugge niet de helpende hand toegereikt, maar hadden hem laten zwemmen. Zij namen dit zichzelf kwalijk en gaven aan dat ze aan de slag gingen om de structuur en werkwijze binnen de ploeg drastisch te verbeteren.

Commissarissen

Op initiatief van de Raad van Commissarissen (waar destijds ook Arno de Jong namens de Nederlandse Loterij actief in was) werd dat najaar een nieuwe weg ingeslagen. Er werden talrijke sessies georganiseerd om veranderingen door te voeren. De organisatie werd opnieuw ingericht en opgebouwd en bovenal: er moest met een andere filosofie worden gewerkt. Er moest niet gekeken worden naar wat niet kon, maar naar wat wel kon. En in alles moest het beste worden nagestreefd. Die ambitie moest iedereen binnen de organisatie nastreven.

Ton van Veen en Robert van der Wallen zijn vanaf dat moment de drijfveren achter het grootste Nederlandse sportsponsorproject, die nooit beroerd waren en zijn om door te pakken, maar er ook voor zorgden dat er extra financiële middelen voor de ploeg werden vrijgemaakt. Zij leerden de wielerploeg om niet vanuit een underdogpositie te opereren, maar met de borst vooruit voor het allerhoogste te gaan. Vanuit de schaatsploeg was de inbreng van Jac Orie essentieel. Hij heeft bij de wielerploeg de lat op het gebied van coaching en training een stuk hoger gelegd.

Hoe vervolgens Richard Plugge (algemene leiding en stakeholder management), Merijn Zeeman (coaching), Grischa Niermann (ploegleiding) en Mathieu Heijboer (innovatie en training) stap voor stap de ploeg verder hebben geprofessionaliseerd is uitermate knap. Met Primoz Roglic en Dylan Groenewegen hadden ze twee supertalenten in handen die hen in die eerste moeilijke jaren de kans boden om aan te tonen dat ze ‘hun’ jongens ook naar de wereldtop konden begeleiden.

Roglic en Groenewegen zorgden voor een omslag in de ploeg. Beiden wisten binnen vier jaar tot de wereldtop van de respectievelijk klassementsrenners en topsprinters door te stoten en dreven niet alleen hun ploegmaten naar een hoger niveau, maar legden ook voor de staf de lat hoger. De prestaties van Roglic en Groenewegen leidden ertoe dat iedereen weer trots werd op ‘hun’ ploeg. Dat het besef kwam dat niet alleen de concurrentie sterk was, maar dat ook het geel-zwart het peloton kleurde. Hun successen brachten het geloof in eigen kunnen terug.

Lelijke eendje

De leiding van de ploeg durfde voorheen niet voor bepaalde toprenners te gaan, omdat ze overtuigd waren dat die niet voor het ‘gele’ lelijke eendje van het WorldTour-peloton zouden kiezen. Die denkwijze en nederigheid moest de ploeg achter zich laten. Op de transfermarkt moest de leiding voor de eerste keuze durven te gaan en zich niet te bescheiden opstellen en niet te snel tevreden te zijn. Het aantrekken van Wout van Aert en Tony Martin in 2019 zijn mooie voorbeelden van de ommekeer in de denkwijze binnen Jumbo-Visma.

Jaar na jaar groeide de ploeg in alle opzichten. Daarbij is ook het budget van het hele wielerproject blijven groeien van circa 25 miljoen in 2020 naar ongeveer 35 miljoen euro dit jaar. Toch blijft het mooiste compliment voor de ploeg dat hun succesvolste renners binnen de zwart-gele gelederen van talenten naar wereldtoppers zijn uitgegroeid. Of het nu om Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen, Primoz Roglic, Wout van Aert of Jonas Vingegaard gaat, dankzij de begeleiding van Jumbo-Visma hebben ze zich tussen de absolute toppers genesteld.

Plugge groeide in de afgelopen jaren sterk in zijn rol als algemeen manager. Zeeman was als hoofdcoach de persoon die bij iedereen steeds weer door bleef hameren dat de lat hoger moest worden gelegd. Heijboer zocht met de steun van Orie in de training en innovatie steeds professionelere mensen om zich heen, waardoor de wetenschappelijke inbreng in het team eveneens groeide. Niermann heeft de norm qua professionaliteit in de voorbereiding en tijdens de wedstrijden drastisch verhoogd. Iedereen moest hierin mee. Wie niet aan de nieuwe norm voldeed, daar nam men zonder pardon en zonder terugkijken naar diens waarde in het verleden afscheid van.

Nog steeds zijn Van Veen en Van der Wallen de personen die bij alle belangrijke beslissingen van de wielerploeg een beslissende stem hebben. Hoewel zij zich primair niet met het sportieve beleid bemoeien, worden ze wel bij alle essentiële zaken betrokken. Het succes van Jumbo-Visma in deze Tour de France mag voor een deel op het conto van deze twee bestuurders worden geschreven. Als zij eind 2016 niet hadden durven in te grijpen en de rigoureuze slag in professionaliteit in gang hadden gezet, dan had Vingegaard nooit in de kleuren van de Nederlandse supermarktketen in de positie kunnen komen om deze Tour de France te winnen.