Rick Zabel over Duitse racismerel: “Schande dat bijna niemand zich uitspreekt”

Rick Zabel heeft zich op Instagram in heldere bewoordingen uitgelaten over de Duitse bondscoach Patrick Moster. De coach kwam in opspraak na racistische uitspraken aan het adres van twee Afrikaanse renners. Vandaag werd hij door het Duits olympische comité naar huis gestuurd.

“Aan de ene kant begrijp ik alle atleten die er niets over zeggen omdat ze bang zijn in de vuurlinie terecht te komen als ze hun mening uitspreken of dat ze niet meer geselecteerd worden voor een Europees kampioenschap, wereldkampioenschap of de Olympische Spelen”, schrijft Zabel op zijn Instagram-account.

“Ik heb besloten om er iets van te zeggen omdat het invloed heeft op mijn sport en ik het een schande vind dat bijna niemand een stelling inneemt. Hoewel ik zelf niet op de Olympische Spelen ben, schaam ik me voor de uitspraken van de bondscoach van Duitsland over twee renners uit Eritrea en Algerije en bovenal voor de beknopte verontschuldiging na de race”, gaat hij verder.

“Tijdens het EK wijst iedereen naar voetbal, maar als er een incident in hun eigen sport voorvalt, is iedereen stil”, schrijft de Duitser. “Als we de olympische waarden en anti-racisme campagnes geloofwaardig willen vertegenwoordigen, kan zo’n incident niet getolereerd worden.”

“Dank aan Florian Nass, die het helder verwoordde tijdens het live commentaar. Ook respect voor Nikias Arndt, die duidelijk afstand nam van de uitspraken na de race. Ik sta voor mijn waarden en kan in dit geval niet stil blijven, ook al moet ik bondscoach Patrick Moster bekritiseren. Er is geen excuus voor racisme”, besluit Zabel.

Inmiddels heeft het Duits olympisch comité actie ondernomen en Moster, die ook actief zou zijn op het baantoernooi, naar huis gestuurd. De bond biedt ook excuses aan voor de uitspraken en laat weten dat Moster daarmee de olympische waarden geschonden heeft.