Duitse bondscoach naar huis gestuurd na racistische uitspraken

De Duitse wielerbondscoach Patrick Moster is door het olympisch comité van zijn land naar huis gestuurd vanwege de racistische uitspraken die hij deed tijdens de individuele tijdrit op de Spelen van Tokio.

Alfons Hörmann, voorzitter van het Duits olympisch comité, licht in een persbericht het besluit toe om Moster naar huis te sturen. “We blijven ervan overtuigd dat zijn openlijke verontschuldigingen voor zijn racistische uitlatingen oprecht zijn. Met deze uitglijder schond hij echter de olympische waarden. Fairplay, respect en tolerantie zijn voor de Duitse sportploeg niet te betwisten.”

Tijdens de olympische tijdrit van woensdag riep Moster, die al sinds 2012 bondscoach is van de Duitse wielerploeg, Nikias Arndt toe dat hij ‘die kamelendrijvers’ moest inhalen. Daarmee doelde hij op de Algerijn Azzedine Lagab en Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea. De uitlatingen waren te horen op televisiebeelden, waarna een storm van kritiek op de bondscoach losbarstte.

Na afloop werd Moster naar zijn reactie gevraagd. “Ik was Nikias aan het aanmoedigen. In het heetst van de strijd heb ik de verkeerde woorden gekozen. Het spijt mij heel erg. Ik kan me alleen maar oprecht verontschuldigen. Ik wilde niemand in diskrediet brengen. We hebben zelf veel vrienden met Noord-Afrikaanse roots, dus zoals ik al zei, het spijt me.”

"Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber! Komm!" Patrick Moster, Radsporttrainer des Bundes Deutscher Radfahrer, versucht Nikias Arndt beim Olympischen Zeitfahren anzufeuern. Vor Arndt fahren ein Algerier und ein Eritreer.