Rick Pluimers kijkt uit naar krachtmeting met profs in Le Samyn

Het beloftenteam van Jumbo-Visma komt dinsdag voor het eerst dit seizoen in actie. De talenten kunnen zich meteen schrap zetten, want ze rijden in Le Samyn (UCI 1.1) te midden van een profpeloton met grootheden als Mark Cavendish, John Degenkolb, Sep Vanmarcke en Mathieu van der Poel. “We zijn klaar om te knallen”, stelt klassiekertalent Rick Pluimers bij WielerFlits.

Maandag heeft het Jumbo-Visma Development Team het parcours in en rond Dour verkend. “Ik denk dat het een interessant rondje is, waarop veel mogelijke situaties kunnen ontstaan”, analyseert de 20-jarige Twent. “De weersvoorspellingen zien er mooi uit. Maar als je kijkt naar de vorige edities, dan weet je dat het parcours de koers zwaar zal maken. Het is daarom belangrijk om goed van voren te koersen en oplettend te rijden. Er kan op veel plekken iets gebeuren, waardoor er een groep wegrijdt. Op dit rondje wil je niet achter de feiten aan koersen.” De laatste seizoenen draaide Le Samyn uit op een slijtageslag.

Het is een kwaliteit die Pluimers bezit. De jongeling verschaft zich in dit type wedstrijden vaak een goede uitgangspositie, waarna hij kan rekenen op een sterk eindschot. Zo was vorig jaar alleen Coen Vermeltfoort sneller dan Pluimers in de Omloop van de Braakman en werd de jongeling tussen de profs negende in de met onverharde stroken bezaaide Antwerp Port Epic. “Afgelopen winter heb ik goed door kunnen trainen en aan mijn data kan ik zien dat ik weer mooie stappen heb gezet. Met de ploeg zijn we de laatste weken twee keer in Spanje geweest. Ik denk dat we er allemaal klaar voor zijn om te knallen in Le Samyn.”

Kooij maakte indruk in de Omloop

De Nederlandse formatie trekt naar de Waalse kasseienklassieker met de grootste talenten van het opleidingsprogramma. Mick van Dijke, Maurice Ballerstedt, Finn-Fisher Black én Olav Kooij zijn van de partij. Die laatste maakte afgelopen zaterdag zijn debuut als WorldTour-prof in Omloop Het Nieuwsblad. Tot op de Berendries ging het grote sprinttalent gezwind mee met de groten der aarde. Kooij was niet geheel tevreden over zijn koers aldaar: het kenmerk van een topper. We moeten niet vergeten dat de spurter pas 19 jaar jong is.

Jumbo-Visma Development voor Le Samyn

Maurice Ballerstedt

Mick van Dijke

Finn-Fisher Black

Michel Heßmann

Olav Kooij

Rick Pluimers

Axel van der Tuuk