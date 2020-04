Richie Porte over aanloop richting Tour: “Genoeg tijd om weer fit te worden” woensdag 29 april 2020 om 14:47

Het is maar de vraag of de 107e editie van de Tour de France dit jaar doorgaat, maar Richie Porte is inmiddels alweer flink aan het trainen voor de belangrijkste wielerwedstrijd van het seizoen. “Er is momenteel nog veel onzekerheid, maar we hebben tenminste weer een doel om naartoe te werken”, zo vertelt de Australiër aan Cyclingnews.

De 35-jarige Porte verblijft al weken in zijn appartement in Monaco, waar het voor wielrenners verboden is om buiten te trainen. De ronderenner van Trek-Segafredo werkte begin maart nog de nodige koerskilometers af in Parijs-Nice, maar traint sindsdien binnenshuis op de hometrainer. “Er is nu weer licht aan het einde van de tunnel.”

Porte doelt op de nieuwste plannen van de UCI. De Internationale Wielerunie wil zo snel mogelijk een alternatieve kalender samenstellen. Een ding is zeker: de Tour de France is met twee maanden uitgesteld en start nu op 29 augustus. “We hebben nu weer iets om voor te trainen”, zo vertelt Porte.

Buiten trainen

“De voorbije weken verliepen zeer rustig, maar ik ben nu weer klaar om hard te trainen.” De winnaar van de voorbije Tour Down Under zal normaliter binnen afzienbare tijd weer buiten mogen trainen, wat zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk ten goede zal komen. “We hebben dan nog ruim drie maanden de tijd om fit te worden.”

“Dat is genoeg, zelfs als we voor de Tour nauwelijks kunnen koersen. We zijn professionals. Het is op dit moment nog hypothetisch, aangezien het onduidelijk is of we dan nog te maken hebben met grenscontroles en reisbeperkingen.”