‘Franse wielrenners kunnen vanaf 11 mei weer buiten fietsen’ zondag 26 april 2020 om 18:15

Naast Spanje lijkt ook Frankrijk in mei de coronavirus-maatregelen te versoepelen. Bronnen van L’Équipe melden dat Franse wielrenners vanaf 11 mei weer buiten mogen fietsen. Naar verluidt wordt komende dinsdag deze aanpassing van de maatregelen bekendgemaakt.

De keuze om wielrenners weer naar buiten te laten gaan, is onderdeel van het gefaseerd versoepelen van de strenge lockdown die in Frankrijk gold. Die lockdown werd vorige maand door president Macron ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In totaal heeft de maatregel voor wielrenners 55 dagen geduurd dan.

Aan het buiten fietsen zitten wel enkele regels verbonden. Zo moeten de fietsers individueel de weg op. Wat de maatregel voor gevolgen heeft voor (sport)evenementen, is nog niet bekend. Wel is onlangs een eerste opzet gepresenteerd van de internationale wielerkalender voor dit najaar, met de Tour de France van 29 augustus tot en met 20 september.