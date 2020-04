Ook nieuwe startdatum Tour de France in gevaar dinsdag 28 april 2020 om 18:39

De Tour de France is opnieuw in onzekerheid beland. De Franse premier Édouard Philippe heeft vandaag aangekondigd dat alle grote evenementen tot 1 september verboden zijn. De Tourstart is al verplaatst van eind juni naar 29 augustus, maar dat zou volgens de verlengde maatregelen alsnog te vroeg komen. Het Franse ministerie voor Sport zinspeelt echter op een uitzondering. “Dat de grote sportevenementen tot het einde van augustus niet kunnen doorgaan, betekent niet dat de Tour uitgesteld of geannuleerd wordt”, meldt het Franse ministerie. “Het kan wel gevolgen hebben voor het aantal toeschouwers.”

Premier Philippe heeft vandaag in het Franse parlement aangekondigd dat alle evenement met meer dan vijfduizend toeschouwers tot minstens 1 september geen vergunning krijgen. In navolging van Nederlandse Eredivisie voetbal is ook de Franse voetbalcompetitie definitief stopgezet.

De verlenging van de maatregelen hebben ook invloed op de Bretagne Classic (23 augustus) en het Critérium du Dauphiné, dat verplaatst zou worden naar augustus.