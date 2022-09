Richie Porte (37) neemt in Tour of Britain afscheid als wielrenner

Volgende week zit de carrière van Richie Porte erop. De inmiddels 37-jarige Australiër, die in 2020 nog derde werd in de Tour de France, kondigde zijn afscheid al aan, maar heeft nu besloten dat de Britse rittenkoers de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan wordt.

“Mijn carrière is tot nu toe een fantastische onderneming geweest, maar we gaan er nog een keer tegenaan. Alleen wil ik wel competitief blijven…”, zei Porte afgelopen winter toen hij zijn pensioen aankondigde. Hij wist dit jaar nog vierde te worden in Tirreno-Adriatico en zevende in de Tour of the Alps. In de Giro d’Italia was hij een belangrijke helper voor kopman Richard Carapaz, maar moest hij vlak voor het einde opgeven. Sindsdien kwam Porte niet meer in actie.

De selectie van INEOS Grenadiers voor de Tour of Britain (4-11 september) bestaat verder uit topfavoriet Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski, Magnus Sheffield, Omar Fraile en Andrey Amador.

Succesvol

Richie Porte is een van de meest succesvolle wielrenners die Australië ooit gekend heeft. Hij won onder meer twee keer Parijs-Nice, twee keer de Tour Down Under, was de koning van Willunga Hill in eigen land en staat daarnaast op de erelijst van de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Catalonië, het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Romandië en de Ronde van Trentino.

In grote rondes wilde het niet altijd lukken voor de Tasmaniër, die vaak genoeg ook in dienst reed bij respectievelijk Saxo Bank (2010-2011), Sky (2012-2015), BMC (2016-2018), Trek-Segafredo (2019-2020) en INEOS Grenadiers (2021-2022). Zijn derde plaats in de Tour van 2020 was een bekroning op zijn carrière. Eerder werd hij al eens vijfde en elfde in de Tour de France en ook zevende in de Giro d’Italia.

One last ride 🤝#TourOfBritain 2022 is a special event for a number of reasons, not least because it will be the final professional bike race in the career of @richie_porte. Here's to going out on a high! pic.twitter.com/jRPH8esHps — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 1, 2022