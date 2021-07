Richard Plugge volgt Iwan Spekenbrink op als president AIGCP

Richard Plugge is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de AIGCP, de belangenvereniging voor professionele wielerploegen. De ploegmanager van Jumbo-Visma neemt die functie over van zijn collega Iwan Spekenbrink, die niet meer verkiesbaar was.

Spekenbrink was sinds 2015 de voorzitter van de AIGCP. In 2017 en 2019 werd de manager van Team DSM herkozen, maar dit keer was de Nederlandse ploegbaas niet meer verkiesbaar. Daarom maakt hij geen deel meer uit van het management van de belangenvereniging. Plugge was de afgelopen jaren al vice-president van de AIGCP.

Vorige week was er de mogelijkheid om te stemmen op de vertegenwoordigers die zouden plaatsnemen in het nieuwe comité. Plugge krijgt als voorzitter hulp van vice-presidenten Alfonso Galilea (Movistar) en Carsten Jeppesen (INEOS Grenadiers).

Elisa Madiot (Groupama-FDJ) is de nieuwe secretaris generaal van de vereniging en Philippe Chevallier (AG2R Citroën) wordt de nieuwe penningmeester. Ook Thibaut Macé (TotalEnergies) en Ricardo Scheidecker (Deceuninck-Quick-Step) maken deel uit van het AIGCP-comité.