Richard Plugge: “Tadej Pogacar staat volledig onder druk”

Interview

Vorig jaar was de Tour de France na negen ritten zo goed als beslist. Op de eerste rustdag in Tignes had Tadej Pogačar zijn gele trui eigenlijk al veiliggesteld. Nu kan in alle rust na negen ritten in Morzine een totaal andere balans worden opgemaakt. Pogačar is opnieuw in het geel, maar zijn voorsprong is beperkt. Richard Plugge ziet als algemeen directeur van Jumbo-Visma een heel sterke Pogačar, maar ziet ook zijn zwaktes die kansen bieden voor zijn ploeg.

Was het eerste deel van de Tour beter of slechter dan jullie vooraf hadden gehoopt?

Plugge: “Ik denk dat we voor de helft tevreden kunnen zijn. We hadden in de eerste week gehoopt een slag te slaan en geen slag te verliezen. We zien Tadej Pogačar nu al in de gele trui rijden. De pech die Primož Roglič in de kasseienrit heeft gekend, is jammer. Je verzint het niet dat hij over een strobaal, die op het parcours komt, valt. Dat hij op ruim twee minuten staat is een tegenvaller. Voor de rest denk ik dat we positief kunnen terugkijken. Wout van Aert staat er heel goed voor in de groene trui. We hebben twee ritten gewonnen en vier dagen de gele trui gehad. En Jonas Vingegaard staat er op de tweede plek nog altijd goed voor. De Tour de France winnen is nog steeds ons doel.”

Vorig jaar op de eerste rustdag in Tignes had Jonas Vingegaard 5m32s achterstand op Pogačar. Nu is het verschil slechts 39 seconden. Destijds was Roglič al uitgevallen, nu krabbelt hij weer overeind. Wat dat betreft gaan jullie de tweede week een stuk beter in dan vorig jaar.

Plugge: “In de breedte staat de ploeg er daarnaast ook goed op. Je zag in de rit naar Châtel dat Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss ook in staat zijn om in de bergritten lang bij de kopmannen te blijven. Voor de echt zware bergritten hebben we een sterk collectief. Dat de achterstand van Vingegaard nog binnen de minuut is, biedt perspectief. En Primož is een vechter, een warrior. Natuurlijk hadden we hem liever dichter in het klassement zien staan, maar om hem in deze positie te hebben, biedt ook veel kansen. Als het moet kan hij al vroeg in een bergrit in de aanval gaan. Dat heeft hij vorig jaar in de Vuelta op weg naar Lagos de Covadonga al bewezen en een jaar eerder in de Ronde van het Baskenland.”

Kunnen jullie op basis van testen opmaken dat Vingegaard een stuk sterker dan vorig jaar is?

Plugge: “Testen wijzen inderdaad uit dat hij fysiek opnieuw een stap heeft gezet. Het belangrijkste is echter dat hij een stuk volwassener is geworden. Hij heeft dankzij zijn tweede plaats in de vorige Tour en zijn korte klasseringen in de Tirreno en Dauphiné veel meer zelfvertrouwen. De belangrijkste winst is dat hij nu heel goed weet wat hij wil en kan.”

We zagen Vingegaard na het probleem met de ketting in de kasseienrit in paniek raken. De ploeg pakte die situatie goed op en uiteindelijk was het verlies slechts dertien seconden. Zoiets geeft ook extra vertrouwen?

Plugge: “Inderdaad. Jonas heeft daar gezien hoe goed wij het geregeld hadden. Dat hij kan vertrouwen op ons plan. Natuurlijk was het zijn verkeerde beslissing om op de fiets van Nathan van Hooydonck te springen, maar hij zag later hoe snel iemand met een fiets gelijk aan zijn postuur bij hem was. Dat is een mooie les dat je altijd rustig moet blijven en je aan het plan moet houden.”

Dat Pogačar momenteel voor elke seconde lijkt te strijden, moet jullie ook vertrouwen geven.

Plugge: “De ploeg van Pogačar is kwetsbaar. Hijzelf is super sterk. Dat hij voor elke seconde strijdt geeft inderdaad aan dat hij beseft dat hij die voorsprong misschien wel eens nodig zal hebben. Wij staan er nog met een collectief. INEOS-Grenadiers heeft hun renners nog kort staan. Terwijl je ook Aleksandr Vlasov nog niet mag afschrijven. UAE Emirates moet rekening houden met onverwacht en verwachte aanvalspogingen uit allerlei hoeken. Pogačar staat wat dat betreft volledig onder druk.”

In 2020 waren jullie met Primož Roglič dicht bij de Tourzege. Uiteindelijk was de les dat jullie destijds eerder een grotere afstand op Pogačar hadden moeten forceren. Hebben jullie hiervan geleerd?

Plugge: “Toevallig sprak ik daar de afgelopen week met Grischa Niermann nog over. We hebben sindsdien al in enkele grote rondes voor de eindzege meegedaan en ook drie keer de Vuelta a España weten te winnen. Als ploeg is het heel belangrijk dat je weet hoe je een grote ronde moet winnen. In 2016 was bijvoorbeeld Steven Kruijswijk klaar om de Giro d’Italia te winnen, maar waren wij als ploeg nog niet zo ver.

In 2020 kregen we de deksel op onze neus, maar ook dit was een belangrijke les. De laatste jaren hebben we ons als team heel goed ontwikkeld op dit gebied. Zowel strategisch, tactisch als in het bewaren van de rust staan we een stuk verder. Weten nu wat we wel moeten doen en vooral wat we niet moeten doen.

Ik vind het ook heel belangrijk om te zien hoe de ploeg vorig jaar in de Tour de klap opving toen Primož Roglič al in de eerste week wegviel en vervolgens nog vier ritten wist te winnen en Jonas naar de tweede plek wist te loodsen. En ook de afgelopen Giro d’Italia zag je dat. Toen Tom Dumoulin naar huis ging, betekende dat niet dat de veerkracht van de ploeg ook verdween. Juist dat geeft de kracht van de ploeg aan.”