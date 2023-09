dinsdag 12 september 2023 om 10:56

Merijn Zeeman slaat terug: “Pineau heeft het recht niet om over anderen te praten”

Merijn Zeeman heeft bij GCN gereageerd op de aantijgingen van Jérôme Pineau. Volgens de Nederlander is Pineau niet in de positie om te praten over anderen, aangezien hij zelf een gehele wielerploeg om zeep heeft geholpen.

Pineau opende maandag in de podcast Les Grandes Gueules du Sport van RMC Sport de aanval op Jumbo-Visma. De Fransman beticht de Nederlandse ploeg ervan mechanische doping te gebruiken. “Als je kijkt naar de aanval van Sepp Kuss op de Col du Tourmalet, tegenover renners als Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks – die wordt gezien als een groot talent – en Marc Soler. Dat zijn toch geen sukkelaars op de fiets? Kuss rijdt bij zijn demarrage tien kilometer per uur sneller, moet vervolgens remmen door een toeschouwer en rijdt dan weer tien kilometer per uur sneller.”

“Bij Lance Armstrong waren er ook nooit bewijzen, maar wij renners in het peloton wisten wel van zijn bedrog. Nu is precies hetzelfde aan het gebeuren”, aldus Pineau.

Zeeman heeft nu gereageerd op de Fransman. De ploegleider benoemt dat Pineau in de herfst van 2022 B&B Hotels heeft laten klappen. “We krijgen commentaar van een ’teammanager’ die meerdere renners en stafleden contracteerde die in oktober weer op straat kwamen te staan omdat hij iedereen voor de gek hield? Heeft hij wel het recht om over anderen te praten?”, aldus de Nederlander van Jumbo-Visma.