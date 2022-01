Richard Groenendaal afwezig bij WK veldrijden vanwege coronabesmetting

Richard Groenendaal is niet afgereisd naar de Verenigde Staten voor het WK veldrijden in Fayetteville. De ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal moest zijn ticket op het laatste moment annuleren omdat hij positief testte op het coronavirus, vertelt hij in gesprek met de NOS.

“Ik ben er zelf voor het eerst sinds 1988 niet live bij”, vertelt Groenendaal, die in 2000 wereldkampioen cross werd. Inmiddels is de Nederlander dus ploegleider en zou hij naar Fayetteville afreizen om enkele renners die uitkomen voor zijn team te ondersteunen. Het gaat hier onder andere om Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, één van de topfavorieten komende zondag.

Groenendaal is niet de enige Nederlander die de wedstrijden in Fayetteville aan zich voorbij moet laten gaan na een coronabesmetting. Eerder werd ook al duidelijk dat Denise Betsema en Annemarie Worst het WK om die reden moeten missen. Bij de Belgen ontbreken Quinten Hermans en juniore Xaydee Van Sinaey vanwege een positieve test.