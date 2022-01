Denise Betsema en Annemarie Worst niet naar WK veldrijden

De Nederlandse delegatie voor het WK veldrijden in Fayetteville reist zonder Denise Betsema en Annemarie Worst af naar de Verenigde Staten. Beide vrouwen moeten het kampioenschap aan zich voorbij laten gaan.

Worst is positief getest op het coronavirus en mag daarom niet afreizen naar de Verenigde Staten. De afgelopen twee seizoenen reed de 26-jarige renster steeds naar het zilver op het WK: eerst in 2020 in Dübendorf, een jaar later in Oostende. Deze winter won Worst de Wereldbeker in Koksijde en momenteel is ze de nummer vijf op de UCI-ranking.

Nummer twee op de UCI-ranking Betsema testte negatief op het coronavirus, maar is gisteren ziek geworden en voelt zich koortsig. De Texelse besloot daarom eveneens niet af te reizen naar Fayetteville. Afgelopen seizoen was ze nog derde op het WK. Deze winter was ze vier keer succesvol: in oktober in Lokeren en Bredene en een maand later in Ruddervoorde en Zonhoven.

Bondscoach Gerben de Knegt hield vooraf rekening met dit scenario, maar baalt enorm voor zijn sporters. “We hadden en hebben bij de elite-vrouwen meerdere ijzers in het vuur, maar ik rekende Annemarie en Denise wel tot de kanshebbers op een medaille. Het is voor ons en hen een hard gelag dat ze er niet bij kunnen zijn.”

De Nederlandse delegatie maakt vandaag de oversteek naar de Verenigde Staten voor het WK.

