Twee Belgische WK-gangers testen vlak voor reis positief op coronavirus

Slecht nieuws voor Quinten Hermans en juniore Xaydee Van Sinaey. Door een positieve coronatest missen zij het WK veldrijden. Zonder negatieve test komt je immers het vliegtuig richting de Verenigde Staten niet op. Een fikse streep door de rekening voor de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout.

Hermans was een van de renners die tot het kransje favorieten behoorde voor het WK bij de elite mannen in Fayetteville. De crosser van Tormans-Circus won in oktober nog de Wereldbeker-manche in datzelfde Fayetteville. Door de afwezigheid van Hermans op het WK, mag reserve Toon Vandebosch alsnog zijn koffers pakken om af te reizen.

Vandaag (zondag, red.) werd Hermans zevende in Hoogerheide. Na de cross werd iedereen van de Belgische ploeg getest, omdat op maandag de vlucht gepland staat naar Chicago. Die reis zullen Hermans en Van Sinaey, die onlangs nog nationaal kampioene werd bij junioren vrouwen, dus niet maken. Of België nu zal deelnemen aan het testevent van de Team Relay, is nog niet bekend. Van Sinaey stond daarvoor op de planning.

Afgelopen week kreeg ook eerstejaars junior Ferre Urkens hetzelfde nieuws. Hij testte dinsdag positief op het coronavirus en omdat Belgian Cycling geen reserves had aangewezen, zijn er in Fayetteville slechts vijf junioren mannen actief in plaats van zes.