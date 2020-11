Riccardo Minali heeft nog geen contract voor 2021

De wielercarrière van Riccardo Minali hangt mogelijk aan een zijden draadje. De 25-jarige zoon van gewezen topsprinter Nicola Minali moet na één seizoen alweer vertrekken bij Nippo-Delko One Provence. “Voor mij is het glas altijd halfvol, maar ik zie nu weinig reden tot optimisme.”

“Ik kreeg onlangs te horen dat ik op zoek moet naar een andere werkgever”, zo laat de snelle Minali weten in gesprek met Tuttobiciweb. “Ik wil geen kritiek uiten op het beleid van Nippo, maar ik vind het niet terecht. Ik was het hele seizoen gemotiveerd, ook tijdens de lockdown. In de Ronde van Portugal reed ik bovendien enkele sterke sprints.”

“Het is niet evident om een wedstrijd te winnen, je bent van veel factoren afhankelijk. Akkoord, ik wist geen ritzege te boeken, maar ik kwam wel een keer als tweede en derde over de streep. Ik ben van mening dat mijn resultaten goed genoeg zijn voor een ploeg als Nippo. De ploegleiding heeft alleen een andere beslissing genomen.”

Moeizame zoektocht

En dus moet Minali halsoverkop op zoek naar een nieuwe ploeg voor 2021. “Ik heb wel enkele oppervlakkige gesprekken gevoerd, maar het werd nooit echt concreet. Het is moeilijk om nu een nieuwe werkgever te vinden en dat zorgt toch wel voor stress”, aldus Minali, die ook druk bezig is om binnen afzienbare tijd een studie af te ronden.

De oud-renner van Astana en Israel Cycling Academy wil echter niet zomaar zijn fiets aan de wilgen hangen. “Ik ben nog altijd intensief aan het trainen. Ik hoop dat ik nog kan tekenen bij een nieuwe ploeg, anders is het wel een grote teleurstelling. Ik geloof ook nog altijd dat ik goed genoeg ben om uit te komen op WorldTour-niveau.”

Tour de Langkawi

Minali begon zijn profcarrière in 2017 bij Astana en reed vervolgens twee seizoenen voor de Kazachse formatie. In 2018 boekte hij zijn eerste twee profoverwinningen in de Tour de Langkawi, maar moest maanden later toch op zoek naar een nieuwe ploeg. In dienst van Israel Cycling Academy en Nippo-Delko One Provence bleven nieuwe sprintzeges uit.