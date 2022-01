Riccardo Minali beëindigt wielercarrière en gaat aan de slag bij kledingmerk

Riccardo Minali heeft een punt gezet achter zijn actieve wielercarrière. De Italiaanse sprinter, die in het afgelopen seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert koerste, blijft wel actief in de wielerwereld, want hij gaat aan de slag bij het kledingmerk Alé Cycling.

Minali kreeg de wielermicrobe met de paplepel ingegoten, want ook vader Nicola was in de jaren 1990 en begin jaren 2000 beroepsrenner. Voor Minali professional werd, combineerde hij het wegwielrennen met het baanwielrennen. Zo haalde hij als junior zilver op het omnium tijdens het EK van 2013 in Anadia en reed hij in zijn eerste profseizoen, in 2017, naar het brons tijdens het EK achter de derny in Hannover. Ook haalde hij diverse Italiaanse nationale titels op de baan.

Ook op de weg ging het hem voor de wind en in 2017 tekende Minali zijn eerste profcontract bij Astana, waar hij in twee jaar twee etappes won in de Tour de Langkawi en een hele verzameling ereplaatsen bij elkaar reed in onder andere de Dubai Tour, de Ronde van Turkije, de Belgium Tour en de PostNord Danmark Rundt. Daarna verkaste hij naar Israel Cycling Academy en Nippo Delko Provence, voordat Intermarché-Wanty-Gobert hem in 2021 terughaalde naar de WorldTour.

2021 werd zijn laatste seizoen als profrenner, want Minali gaat nu werken bij Alé Cycling. “Ik prijs mezelf gelukkig dat ik via de voordeur binnenkom en een van ’s werelds toonaangevende merken in de productie van wielerkleding ga vertegenwoordigen”, zegt de 26-jarige oud-renner in gesprek met Bici.PRO. “Alessia Piccolo, die algemeen directeur is van Alé, heeft me deze troef in handen gegeven.”

“Ik wil graag leren en heb de ervaring van een wielrenner, ik weet wat het betekent en vooral hoe fundamenteel het is om je goed te kleden op een fiets.Wat ik ga doen is mijn best doen, me snel aanpassen en het vertrouwen, dat me zo enorm stimuleert, terugbetalen”, aldus Minali.