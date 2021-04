Vermoeide Alexey Lutsenko geeft op in Romandië

Zoek niet naar Alexey Lutsenko in de tweede etappe van de Ronde van Romandië. De kampioen van Kazachstan gaat niet meer van start. Volgens zijn ploeg Astana-Premier Tech om te herstellen van een druk voorjaar.

Lutsenko heeft in 2021 al 31 koersdagen achter de rug. Hij begon in februari al met de Tour de la Provence en reed daarna de UAE Tour, Parijs-Nice, de GP Indurain, de Ronde van het Baskenland, het Waalse drieluik én twee ritten in de Ronde van Romandië. Winnen deed Lutsenko niet, wel kwam hij in de GP Indurain tot een tweede plaats.

Na Harry Tanfield en Dries Devenyns is Lutsenko de derde uitvaller in de Zwitserse rittenkoers.

Astana-Premier Tech kan in het vervolg van de Ronde van Romandië wel rekenen op Javier Romo. De Spanjaard kwam woensdag ten val, maar kan ‘gewoon’ starten. Ook Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert) viel in de eerste rit-in-lijn, maar ook hij is in staat om te starten.

💠 @TourdeRomandie

We are pleased to say that @romoliver_99 will line up for stage 2 after his crash yesterday. He suffered multiple abrasions but has been given the all clear. @AlexeyLutsenko3 won’t start today, he returns home to recover after a busy spring.#TDR2021 pic.twitter.com/dNSOCeC4IO

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) April 29, 2021