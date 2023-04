‘Rensters Zaaf mogen op zoek naar nieuwe werkgever’

Rensters van de vrouwenploeg Zaaf mogen op zoek naar een nieuwe werkgever, meldt het Spaanse AS. Daar heeft de wielerunie UCI goedkeuring voor gegeven, omdat er veel klachten zijn binnengekomen over het niet uitbetalen van salarissen. De vraag is welke rensters het spoor van Audrey Cordon-Ragot volgen.

De Franse kampioene begon dit jaar nog als kopvrouw van Zaaf, maar door de wanbetalingen is de vorige week overgestapt naar Human Powered Health. Normaal gesproken mogen tussentijdse transfers pas vanaf 1 juni, maar de UCI heeft vanwege de gemelde klachten groen licht gegeven om nu al een overstap te maken naar een ander UCI-team.

Het continentale vrouwenteam van Zaaf heeft eind 2022 wel de verplichte bankgarantie afgegeven aan de UCI, waardoor rensters voor de eerste drie maanden van 2023 toch hun salaris kunnen ontvangen. Door de financiële problemen is het echter maar de vraag of de ploeg binnenkort nog bestaat, al zijn er de afgelopen dagen plots toch gedeeltes van salaris uitbetaald.

Dat zorgt voor twijfels binnen de ploeg, melden meerdere rensters aan AS. Er is onduidelijkheid over de deelname van de ploeg aan de Vuelta a España voor vrouwen, die op 1 mei van start gaat. Daarnaast is er voor veel rensters geen plek bij andere UCI-teams. Voorlopig blijft Zaaf ‘gewoon’ koersen, zolang er genoeg rensters beschikbaar zijn.

