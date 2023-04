Audrey Cordon-Ragot naar Human Powered Health na Zaaf-debacle

Audrey Cordon-Ragot heeft kort na haar vertrek bij de Zaaf-ploeg een nieuwe werkgever gevonden. De Française heeft een contract getekend bij Human Powered Health, is op de website van de UCI te lezen. Donderdag werd ze bovendien al gespot in haar nieuwe tenue.

De financiële situatie van het Zaaf Cycling Team zorgde er al voor dat Cordon-Ragot onlangs de noodklok luidde. De ploeg is niet in staat om de salarissen van zijn rensters en stafleden uit te betalen. Daarop heeft de 33-jarige renster uit Frankrijk haar ontslag ingediend.

“Ik dacht dat ze gewoon wat tijd nodig hadden, maar er staken ook andere problemen de kop op”, vertelde ze. “We waren gewoon onderbezet. Het leek qua organisatie nog niet eens op een amateurploeg. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: genoeg is genoeg. Na wat me vorig jaar allemaal is overkomen (ze kreeg een beroerte, red.), heb ik geen zin meer om te vechten.”

Nu heeft Cordon-Ragot dus een contract getekend bij Human Powered Health, de Amerikaanse vrouwenploeg waar ook Nina Buijsman, Marit Raaijmakers en Marjolein van ’t Geloof en de Belgische Jesse Vandenbulcke voor rijden.

Cordon-Ragot (tweede van links) tijdens een training met Human Powered Health:

Audrey Cordon Ragot sous ses nouvelles couleur #lesrp pic.twitter.com/4bvGyDCOOt — Fnatic (@ActuCyclismetr2) April 6, 2023