Betalingsproblemen bij Zaaf Cycling Team: voortbestaan ploeg in gevaar?

Is het einde van Zaaf Cycling Team nabij? De internationale wielerunie UCI heeft vandaag bevestigd dat de Spaanse vrouwenploeg de salarissen van rensters niet heeft uitbetaald. De Spaanse wielerjournalist Raúl Banqueri schetst op social media nu een schimmig beeld van de ploeg.

Zaaf Cycling Team werd in december 2022 gepresenteerd als een nieuwe ploeg, als eerbetoon aan de legendarische Algerijnse wielrenner Abdel-Kader Zaaf (1917-1986). Alleen: het project bestond al in 2022. Weliswaar met een andere beheerder, maar met dezelfde eigenaar: Riad Belatreche. De ploeg werd toen aangekondigd als een continentaal team, maar werd uiteindelijk nooit geregistreerd en hield het slechts een paar maanden vol.

Verschillende bronnen bevestigen aan Banqueri dat Belatreche zijn werknemers niet betaalde, ondanks dat hij diverse contracten had ondertekend. Meerdere werknemers stapten vervolgens naar de rechter en zijn inmiddels in het gelijk gesteld.

Gebrek aan transparantie

Manel Lacambra is de manager van de ‘nieuwe’ Zaaf-formatie, maar zakenman Belatreche en zijn bedrijf Larankha (dat zich richt op de groot- en kleinhandel in aardolie en aardolieproducten) zijn nog wel verantwoordelijk voor de sponsoring. Alleen: volgens de laatste geregistreerde rekeningen had het bedrijf van Belatreche in 2021 een omzet van minder dan 4 miljoen euro. Verdere informatie ontbreekt: het bedrijf heeft opvallend genoeg geen eigen website.

Er hangen dus donkere wolken boven het Zaaf-project en het is maar de vraag of de ploeg een toekomst heeft. De selectie voor 2023 bestaat uit vijftien rensters. De bekendste namen zijn die van Audrey Cordon-Ragot, de Nederlandse Mareille Meijering, Nikola Nosková en Heidi Franz.