Rennersvakbond over Amerikaanse veldrittrip : “Kan niet dat kostenplaatje bij renner belandt”

Interview

Om en bij de 5.000 euro. Zoveel kost de trip naar de Verenigde Staten aan de veldrijders. Te betalen uit eigen zak en daar staat – vooral voor de tweede en derde rij – te weinig prijzengeld tegenover. Rennersvakbond United Athletes is bezorgd en waakzaam. “Renners en rensters zijn werknemers, bedienden. Het kan niet dat zij de kosten moeten dragen die voortvloeien uit een verplichting tot arbeid.”



Marc Leroy is nationaal verantwoordelijke van de Belgische rennersvakbond United Athletes, het vroegere Sporta. In een gesprek met WielerFlits uit hij zijn bezorgdheid over de gang van zaken wat buitenlandse verplaatsingen in de Wereldbeker Veldrijden betreft. “Kijk, elke werknemer die voor zijn job naar het buitenland moet, ziet zijn gemaakte kosten vergoed. Het kan niet de bedoeling zijn dat hij daar geld aan toesteekt, integendeel.”

“Zeker niet omdat die verplaatsing naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten zo goed als verplicht (lees: noodzakelijk) is, want er zijn belangrijke punten in zowel de Wereldbeker als de UCI-ranking te verdienen. Mondialiseren is mooi, maar het kan niet dat de renner zelf de kosten daarvan moet dragen”, gaat Leroy verder. “Wie daar wint, komt misschien nog uit de kosten, maar wie het met een verre ereplaats moet doen of pech heeft, steekt veel toe uit eigen zak.”

Overleg

Leroy wil daarom zo snel mogelijk overleg met de betrokken partijen. “United Athletes vertegenwoordigt de belangen van 90 procent van het veldritpeloton. De meeste Belgen, maar ook een aantal Nederlandse toppers. We willen eerst overleggen met de renners die lid zijn, daarna gaan we andere partijen – waaronder de teams en Belgian Cycling – benaderen. Als het van mij afhangt, moeten de organisatoren hier hun steentje in bijdragen en de ploegen vergoeden. Met die vergoeding kunnen de teams dan hun renners tegemoet komen in de kosten. Is er sprake van onwil, dan kunnen de ploegen eventueel druk zetten. Maar nog eens, ik wil eerst overleg met de renners zelf.”

Renners wachten nog steeds op prijzengeld van WB Zeven 2017 Opvallend, United Athletes heeft nog steeds een dossier uit 2017 dat maar niet opgelost geraakt. De renners die toen deelnamen aan de Wereldbeker in het Duitse Zeven wachten nog steeds op hun prijzengeld. “De organisator is failliet. Normaal is het prijzengeld (om en bij de 40.000 euro bij de mannen alleen al) verzekerd via een bankgarantie bij de UCI, maar die was er daar niet”, zegt Leroy. “De UCI beweert echter geen betrokken partij te zijn en blijft haar kop in het zand steken. Het dossier zit muurvast.”