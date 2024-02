Nick Doup • donderdag 22 februari 2024 om 14:36 donderdag 22 februari 2024 om 14:36

Renners rijden tijdrit O Gran Camiño ‘als dank voor organisatie’: “Levensgevaarlijk door windstoten”

Als het aan Visma | Lease a Bike had gelegen, was de openingstijdrit van O Gran Camiño helemaal niet verreden door de harde wind en vooral de windstoten. Dat vertelt ploegleider Frans Maassen aan WielerFlits. “Ik was blij dat we gezamenlijk tot deze beslissing konden komen. Maar de organisatie zei ook: safety first.” De tijdrit gaat wel door, maar dan op ‘gewone’ fietsen en zonder verschillen in het algemeen klassement.

“Dit is een heel logisch besluit”, aldus Maassen een uur voor de start, op een winderige uithoek van A Coruña waar de start en finish gepland waren. Bij een eerdere meeting met alle teams rond 12.30 uur werd nog geen beslissing genomen, daarvoor werden de eerste verkenningen (vanaf 13.00 uur) afgewacht. Daarna werd snel duidelijk dat op het scherpst van de snede koersen niet mogelijk was.

“We moesten het nieuws eerst wel laten landen, maar eigenlijk waren alle teams unaniem hierover”, vertelt de Limburger. “De wind is iets gaan liggen, maar de windstoten blijven. Waar het zijwind is, is het levensgevaarlijk. Je fiets is bijna niet te houden, zo is David Gaudu gevallen tijdens de verkenning. Dan weet je het wel, zeker met dichte wielen en als je in de beugel ligt.”

‘Voor de organisatie is het verschrikkelijk’

Maassen baalt wel van de aanpassing. Vorig jaar werd de openingsrit in Galicië ook al gestaakt wegens plotselinge sneeuwval. “Het is supervervelend, want het parcours van de tijdrit is echt prachtig en daar keek ik heel erg naar uit. Maar gisteren zagen we wel al het weersbericht… Het is echt zonde, voor de organisatie is het verschrikkelijk. Voor ons ook, want we hadden er veel tijd en moeite ingestoken om hier goed te zijn. Het is niet anders.”

“Er wordt nog wel gereden voor een ritwinnaar en een gele trui. Het is eigenlijk niet te doen, maar we willen het wel laten doorgaan voor de organisatie”, legt Maassen uit. “Als het aan ons lag, hadden we helemaal niet gereden. Dat heb ik de jongens ook verteld. Ik ga niemand coachen dat hij harder moet rijden, ze beslissen zelf hoe hard ze rijden. De renners waren overduidelijk. Zelfs als besloten werd dat het klassement zou tellen, zouden ze ook rustig rijden.”

“Ik ben blij dat iedereen het besluit steunt, want dat is binnen het wielrennen niet makkelijk”, aldus de ploegleider van Visma | Lease a Bike.

David Gaudu

Aan de ploegbus van Groupama-FDJ lieten ze weten dat het met kopman Gaudu allemaal goed gaat na zijn valpartij tijdens de verkenning in A Coruña. Na de verkenning is hij naar een hotel gegaan om zich voor te bereiden, op wat nu blijkt een tijdrit zonder klassementsverschillen.