Renners Qhubeka NextHash bezig met toekomst: Vinjebo verkast naar Riwal, Henao wil carrière beëindigen

Beetje voor beetje wordt duidelijk wat er gebeurt met de renners van Qhubeka NextHash die nog geen contract hebben voor 2022. Vandaag werd bekend dat Emil Vinjebo terugkeert naar het Deense Riwal, terwijl Sergio Henao overweegt zijn carrière te beëindigen.

Vinjebo laat in gesprek met Feltet.dk weten ooit nog eens terug te keren naar de WorldTour. “Dit is zeker nog niet het einde”, aldus de Deen. “Deze overstap is voor mij een nieuwe kans om te laten zien dat ik beter ben dan ik heb laten zien. Ik heb het gevoel dat ik meer in mijn mars heb en dat ik nog beter kan.”

“Sommige renners willen misschien stoppen na zo’n klap, maar ik totaal niet. Natuurlijk ben ik niet van plan de rest van mijn leven op continentaal niveau te blijven rijden, want dat is niet waar mijn ambities liggen. Ik hoop hier te laten zien dat ik wedstrijden kan winnen.”

De 27-jarige Deen reed een jaar in de WorldTour, maar kon daarin niet overtuigen. Bij het toen nog procontinentale Riwal reed hij in 2020 en 2019 een aantal goede uitslagen bij elkaar, waaronder een derde plaats in de Tro-Bro Léon en een vierde plaats in de Faun-Ardèche Classic.

Sergio Henao

De zoektocht van de 34-jarige Henao naar een nieuwe ploeg gaat iets minder af. De Colombiaanse winnaar van Parijs-Nice in 2017 denkt er zelfs aan om te stoppen. “Als deze situatie zo blijft, denk ik dat dit het einde van mijn carrière als profrenner is. Misschien is het tijd om over te stappen naar een nieuwe fase in mijn leven”, aldus Henao tegen Teleantioquia Noticias.

Meerdere renners van de Afrikaanse WorldTour-formatie worstelen nog met hun toekomst. Zo is het nog niet bekend wat onder meer Carlos Barbero, Nic Dlamini, Domenico Pozzovivo, Dylan Sunderland, Robert Power en Andreas Stokbro gaan doen volgend seizoen.

De Nederlander Bert-Jan Lindeman heeft wel al onderdak gevonden. Hij rijdt volgend jaar voor het continentale VolkerWessels. De Belg Victor Campenaerts keert terug naar Lotto Soudal.