Bert-Jan Lindeman koerst in 2022 voor continentale ploeg VolkerWessels

Bert-Jan Lindeman heeft de deur bij Qhubeka NextHash achter zich dichtgetrokken. De 32-jarige Nederlander verlaat de WorldTour en gaat in 2022 koersen op continentaal niveau, bij VolkerWessels.

“Het is een super mooie kans om voor deze wielerploeg te kunnen rijden. Doordat ik veel met Tijmen Eising train, wist ik al vrij veel van het VolkerWessels Cycling Team en dat sprak mij aan”, legt Lindeman uit in het persbericht. “Alles is goed en strak geregeld en ze rijden een mooi wedstrijdprogramma. Neem daar de Cannondale-fietsen en alle andere materiaal partners bij, dan heb je alle voorwaarden om goed te presteren.”

“Ik kijk uit om volgend jaar weer wedstrijden te rijden in Nederland, zoals de Ster van Zwolle en de Ronde van Drenthe”, vertelt de Drent, die in 2015 een Vuelta-etappe won namens LottoNL-Jumbo.

Jarenlange ervaring

Teammanager Allard Engels is erg blij met de komst van Lindeman. “Met de komst van Bert-Jan halen wij de gedroomde transfer binnen. Hij brengt een brok aan ervaring met zich mee en uit het gesprek dat wij samen hadden, bleek al snel duidelijk dat er nog veel ambitie en scoringsdrang in zit. Zijn jarenlange ervaring op WorldTour-niveau is voor ons allemaal in het voordeel”, geeft hij aan.

Het maximum aantal renners voor een continentale ploeg is zestien renners, maar met de komst van Lindeman komt VolkerWessels op zeventien renners. “Doordat Maikel Zijlaard binnen de gestelde eisen van de UCI op de Track Ranking staat, hebben wij de gelegenheid om in 2022 met zeventien renners te gaan koersen”, legt Engels uit.