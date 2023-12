donderdag 21 december 2023 om 17:00

Nieuw Colombiaans continentaal team gepresenteerd, met enkele bekende namen

Colombia kent in 2024 niet twee, maar drie teams die uitkomen op het continentale niveau. Het gaat om de wielerploeg Nu Colombia Ciclismo. De selectie voor komend seizoen bestaat uit zeventien renners, met enkele bekende(re) namen. De formatie zal in februari deelnemen aan de Tour Colombia.

De meest in het oog springende naam, is zonder enige twijfel die van Sergio Henao. De inmiddels 36-jarige klimmer maakte jarenlang furore in het Europese profpeloton als renner van Team Sky (2012-2018), UAE Emirates (2019-2020) en Team Qhubeka ASSOS (2021). De laatste twee seizoenen reed hij op een lager niveau in het Zuid-Amerikaanse en Amerikaanse circuit. Dit jaar kwam hij uit voor Denver Disruptors, een Amerikaanse clubploeg.

Henao – die in zijn gloriejaren de beste was in Parijs-Nice en tevens op het podium stond van onder meer de Waalse Pijl en de Ronde van het Baskenland – is zeker niet de enige oud-WorldTour-prof die in 2024 zal uitkomen voor Nu Colombia Ciclismo.

Andrés Camilo Ardila (voormalig toptalent van UAE Emirates) heeft ook getekend voor de nieuwe conti-ploeg, terwijl Rodrigo Contreras (voormalig renner van Etixx-Quick Step en Astana) en Cristian Camilo Muñoz (ex-UAE Emirates) de overstap zouden maken van clubploeg EPM.

Colombia will have a new Continental team in 2024: Nu Colombia. 🇨🇴 It will have a 17-rider roster including former World Tour guys Sergio Henao & Rodrigo Contreras and we should see them at the start of Tour Colombia in February. pic.twitter.com/EBzdhmqLfL — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 20, 2023

Mix van nationale en internationale wedstrijden

De ploeg zal worden geleid door Raúl Mesa, die in het verleden als teammanager al aan de basis stond van de nodige sportieve successen in Zuid-Amerika en met name Colombia. Met Mesa aan het roer, hoopt de ploeg in 2024 ook een internationaal programma af te werken. De renners zijn in deze wedstrijden makkelijk te herkennen, aangezien ze zullen koersen in een opvallend, paarsachtig tenue.

De twee andere Colombiaanse teams die in 2024 zullen koersen op een continentale licentie, zijn GW Shimano-Sidermec en Team Medellín-EPM.