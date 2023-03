Renners kunnen auto nipt ontwijken in Parijs-Nice: “Nieuwe dag in koers des doods”

Het ging zondag maar net goed in de slotrit van Parijs-Nice. Op goed zestig kilometer van de streep botsten enkele renner namelijk bijna op een auto, die wel op een heel ongelukkige plek stond: op het parcours, in een binnenbocht en tijdens een afdaling. Gelukkig konden de coureurs de wagen nog net ontwijken.

“Een nieuwe dag in de koers des doods”, schreef Florian Sénéchal ’s avonds verontwaardigd op Twitter. De Fransman van Soudal Quick-Step, die zelf ook actief was in Parijs-Nice, had zich de voorgaande dagen ook al kritisch uitgelaten over het parcours. Zo was hij een van de renners die na de vijfde etappe zijn beklag deed over een rotonde in de laatste kilometer.

“Wielrennen is een van de slechtste sporten die er is. Het is slecht voor de veiligheid van de renners en de toeschouwers”, stelde Sénéchal toen. Diezelfde dag liet hij ook van zich horen toen collega Giulio Ciccone – na de finish van de vierde etappe van Tirreno-Adriatico en tijdens het geven van een interview – werd aangereden door een volgwagen.

Over de voorlaatste etappe van Parijs-Nice, de koninginnenrit naar de Col de la Couillole, had Sénéchal ook wat aan te merken. Hij deelde op Twitter een afbeelding van de eerste afdaling van de dag, waarop een drempel inclusief versmalling te zien is. “Er waren tien van zulke drempels in drie kilometer…”

🚴🇫🇷 | Pfoe.. Je ergste nachtmerrie? Een auto op de weg, in de binnenbocht, in een afdaling! Gelukkig gaat het allemaal net goed… #ParisNice ? 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/0gyB1aaR5Q — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 12, 2023