Kritiek uit peloton op gevaarlijke rotonde in slotkilometer Parijs-Nice

Meerdere renners in Parijs-Nice hebben kritiek geuit op een gevaarlijke rotonde in de slotkilometer van de etappe van donderdag. Op 900 meter van de finish stond een paaltje op een vluchtheuvel, zonder seingever daarbij. Dit tot woede van onder meer Florian Sénéchal, terwijl Thomas De Gendt cynisch reageerde.

“Dit op 900 meter van de finish…”, schrijft Soudal Quick-Step-renner Sénéchal op Twitter. “Wielrennen is een van de slechtste sporten die er is. Het is slecht voor de veiligheid van de renners en de toeschouwers.”

Lotto Dstny-renner De Gendt reageert op geheel eigen wijze: “Maar het paaltje is geverfd”. Vanuit Tirreno-Adriatico steunen renners als Fabio Jakobsen en Alessandro De Marchi de kritiek. “Alles is onder controle hoor. Het paaltje is zelfs roze geverfd, dat zijn we gewend”, aldus De Marchi, die rennersvakbond CPA er ook bij betrekt.

Veel renners namen de betreffende rotonde op volle snelheid. Enkelen wisten het paaltje, en een valpartij, maar net te ontwijken. Een kleine kilometer later sprintte Olav Kooij (Jumbo-Visma) naar de ritzege in Saint-Paul-Trois-Châteaux.

900 meters from the finish line. Cycling is one of the worst sports bad for the safety of riders and spectators. 😡 https://t.co/gwhQhmqmZF — Florian Senechal-Staelens (@flosenech) March 9, 2023

But it has paint. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 9, 2023