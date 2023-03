Pijnlijke knie voor Giulio Ciccone nadat volgwagen hem aanrijdt tijdens interview

Een interview dat Giulio Ciccone donderdag gaf na de Tirreno-Adriatico-etappe werd abrupt beëindigd. De reden? Een volgwagen van de organisatie reed de fiets van de Italiaan van Trek-Segafredo omver terwijl hij in gesprek was met Rai Sport. En dat zorgde ook nog voor fysiek ongemak bij Ciccone.

Na afloop van de heuvelrit naar Tortoreto, gewonnen door Primož Roglič, mocht Ciccone bij de pers vertellen over zijn elfde plaats in de etappe. Een volgwagen van de organisatie wilde erlangs, maar raakte daarbij de fiets van de Italiaanse klimmer. Die schrok zich kapot, wist nipt overeind te blijven en gooide er wat Italiaans gevloek uit.

Volgens Bici.PRO heeft het incident ook fysiek gevolgen voor Ciccone. Door de aanrijding kwam het stuur van zijn fiets namelijk hard tegen de binnenkant van zijn rechterknie. Hij had direct pijn en de knie raakte wat opgezwollen, zag ploegdokter Nino Daniele. Het is nog niet bekend of Ciccone van start kan gaan vrijdag.