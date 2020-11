‘Renner Israel Cycling Academy moet onderduiken voor conflict in Ethiopië’

Awet Gebremedhin (Israel Cycling Academy) heeft nog geen contract voor volgend seizoen, maar de tot Zweed genaturaliseerde Eritreër heeft belangrijkere dingen aan zijn hoofd. Volgens zijn zus zit hij namelijk ondergedoken in de Ethiopische regio Tigray, waar een conflict dreigt uit te monden in een burgeroorlog.

Na een seizoen waarin Gebremedhin slechts 11 koersdagen had, keerde hij terug naar Mekele. Deze stad in het noorden van Ethiopië is de hoofdstad van de regio Tigray, waar een bloedig conflict woedt tussen de regering en lokale troepen. Bij aanvallen over en weer zijn waarschijnlijk honderden doden gevallen. De stad werd al gebombardeerd en vele duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen.

Marcelino Pacheco, de manager van Gebremedhin, probeert al enkele weken contact te krijgen. “We zijn op zoek naar een team voor 2021 en we wilden contact opnemen, maar ik heb hem al twee weken niet gesproken”, zegt Pacheco tegen de Spaanse sportkrant Marca. “Gelukkig woont zijn zus in Zweden en zij vertelt dat Gebremedhin met zijn gezin ergens is ondergedoken, wachtend tot alles voorbij is.”

“Er wordt gezegd dat er een burgeroorlog op het punt staat uit te breken en we zijn echt bezorgd. Laten we hopen dat het conflict niet erger wordt, want we maken ons zorgen om onze vriend”, besluit Pacheco.

Aan het begin van dit seizoen werd Gebremedhin overgeheveld van de hoofdmacht van Israel Start-Up Nation naar de continentale ploeg, Israel Cycling Academy. In 2019 wist hij onder meer de Ronde van Lombardije en de Giro d’Italia uit te rijden.