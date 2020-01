René Hooghiemster al dagen zwaargewond in ziekenhuis op Mallorca maandag 13 januari 2020 om 17:04

René Hooghiemster is tijdens een trainingsrit op Mallorca zwaargewond geraakt. Bij een botsing met een bestelbusje brak de 33-jarige Fries zijn nek, rug, heup, bovenbeen, dijbeen en zes ribben. Ook heeft hij een slagaderlijke bloeding.

Hooghiemster ligt sinds afgelopen donderdag op de intensive care in een Spaans ziekenhuis. “Ik moet blij zijn dat ik er nog ben”, zegt hij tegen de Leeuwarder Courant. Hooghiemster heeft al drie operaties gehad en moet nog twee keer onder het mes.

Volgens een fietsvriend van Hooghiemster gebeurde het ongeluk op een smalle weg in een blinde bocht. “Ik ontweek hem nog net en René klapte er vol op. Het is zo’n smal weggetje, twee auto’s kunnen elkaar niet passeren, dan moeten ze al stapvoets rijden. Het was echt op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, aldus Aron de Jong.

De afgelopen seizoenen kwam Hooghiemster uit voor Alecto en voorganger Baby Dump. In 2020 komt hij uit voor de Duitse continentale ploeg P&S Metalltechnik. Het is nog niet bekend wanneer hij weer in actie kan komen. De werkzaamheden van Hooghiemster voor kledingmerk Kalas Sportswear gaan wel gewoon door, al is hij zelf dus even niet bereikbaar.