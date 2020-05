Rémy Di Grégorio voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik maandag 11 mei 2020 om 13:41

Rémy Di Grégorio is door de UCI voor vier jaar geschorst, nadat sporen van darbepoëtine waren aangetroffen in zijn lichaam. In het peloton staat dat middel ook wel bekend als super-epo. De 34-jarige Fransman staat tot 7 maart 2022 aan de kant.

Di Grégorio werd in maart 2018 tijdens Parijs-Nice betrapt op doping. Bij de Fransman, bezig aan zijn vijfde jaar bij Delko Marseille Provence KTM, waren sporen van darbepoëtine aangetroffen na de vijfde etappe van Salon-de-Provence naar Sisteron. Hij werd daarop voorlopig geschorst. Een kleine twee maanden later bleek ook de contra-expertise positief. Nu heeft de UCI de strafmaat bepaald: een vierjarige schorsing tot 7 maart 2022.

Di Grégorio maakte jarenlang deel uit van het profpeloton, nadat Française des Jeux hem in 2005 overhevelde vanuit de beloftecategorie. Voor die ploeg zou hij zes seizoenen rijden, om in 2011 te verkassen naar Astana. Een jaar later keerde hij bij Cofidis terug in Franse dienst, om vanaf 2014 de kleuren van La Pomme Marseille 13 te verdedigen. Die ploeg werd later Delko Marseille Provence KTM.

Op zijn palmares staan onder andere eindzeges in de Tour of Bulgaria van 2013 en de Tour de Taiwan van 2014. Zijn meest aansprekende succes boekte hij in 2011 tijdens Parijs-Nice, toen hij de zevende etappe wist te winnen. Op weg naar het technologiepark Sophia-Antipolis reed Di Grégorio op dertien kilometer van de aankomst weg uit het peloton om vervolgens solo de zege binnen te slepen.

Afgeluisterd

Overigens kwam Di Grégorio al eerder in opspraak. Tijdens de Tour de France van 2012 werd hij op de eerste rustdag gearresteerd vanwege vermeend dopingbezit. Later werd hij vrijgesproken nadat het om vitamines bleek te gaan. Twee jaar geleden bleek de Fransman na zijn arrestatie een jaar lang te zijn afgetapt. Onder meer zijn contacten met een Spanjaard die in zwavelhoudende producten handelde, een Franse natuurgeneeskundige arts en zijn partner werden afgeluisterd.

Uit die informatie werd de conclusie getrokken dat Di Grégorio bereid zou zijn geweest om zijn toevlucht te nemen tot doping en methoden voor ozontherapie. Daarnaast werd bekend dat hij via internet honderden naalden en tachtig spuiten had gekocht, evenals een fles met 500 mg glucose, waarmee dopinggebruik gemaskeerd kan worden. Daarop werd hij veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 2000 euro.