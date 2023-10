zondag 15 oktober 2023 om 18:16

Remco Evenepoel zoekt geen excuses: “Tarling startte feller en was beter”

Remco Evenepoel wilde zich nog één keer opladen voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Echter moest hij in de Chrono des Nations duidelijk zijn meerdere erkennen in toptalent Joshua Tarling, die de 45 kilometer dertien seconden sneller aflegde.

“Mijn gevoel was best oké”, reageerde de wereldkampioen tijdrijden achteraf bij HLN. “Ik was goed en snel gestart, maar Tarling ook. Hij begon misschien nog iets feller en hield die voorsprong vast tot op de meet. Aan het einde kwam ik wel ietsje korter, maar het was vrij gelijk opgaand. Ik denk niet dat ik naar excuses moet zoeken. Hij was over de hele rit gewoon ietsje beter.”

Evenepoel ondervond wel wat hinder van de val in Lombardije én… de wind. “Het was constant vechten tegen de wind. Voor mannen van 80 kilogram is dat iets gemakkelijker, terwijl ik van links naar rechts word geschut. De laatste tien kilometer was echt op karakter. Mijn bil en elleboog waren ook nog goed ingepakt, maar meteen na de start reed ik al in een diepe put, waardoor er wat bloed uitkwam.”

Desondanks kijkt de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik tevreden terug op zijn seizoen. “Dit was een mooie om mee af te sluiten. Het was een mooi jaar, met veel overwinningen, tweede en derde plaatsen.”