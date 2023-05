Remco Evenepoel: “Uitspraken over Roglic zijn groter gemaakt dan ik gezegd heb”

Remco Evenepoel is voor de zevende etappe van de Giro d’Italia teruggekomen op zijn uitspraak over Primož Roglič. “Ik heb de indruk dat Roglic nerveus is”, vertelde de wereldkampioen donderdag nog. Daar wilde hij nu wat aan toevoegen. “Jullie hebben het groter gemaakt dan ik het gezegd heb”, vindt hij.

“Ik zei dat ik in zijn situatie zat in de Ronde van Catalonië”, benadrukt Evenepoel in de mixed zone voor de start van de rit naar Gran Sasso d’Italia. “Toen maakte het ons als ploeg nerveus, omdat ik tijd terug moest pakken. Daarom kan ik mij inleven dat het nu andersom ook geldt. Maar het is typisch voor de media om dat groter te maken dan het daadwerkelijk was.”

Twee dagen na zijn crashes in de rit naar Salerno heeft Evenepoel weinig last meer, geeft hij aan. “Alles voelt goed. De blessures zijn niet zo erg als het vorig jaar was in de Vuelta na mijn val. Ik voel mij niet stijf, dus ik mag blij zijn met deze uitkomst.”

De bergrit naar Campo Imperatore zet direct de klassementsrenners op scherp. De kopman van Soudal Quick-Step kijkt er op zijn beurt naar uit. “Het wordt misschien wel een van de langste dagen van deze Giro. Maar gisteren had ik een goede dag en ik ben blij met hoe ik ervoor sta hier voor de start”, zegt hij.

“Ik moet rustig blijven, attent zijn en in dezelfde tijd finishen als de andere klassementsfavorieten. Dat is het hoofddoel van vandaag”, aldus Evenepoel. “En als we voor de ritzege strijden, dan ga ik er ook voor sprinten. Het is een heel lange slotklim, maar niet een superzware. Maar we gaan heel hoog, en daar zijn ook de zwaarste kilometers. Dat kan het moeilijk maken. Het wordt ook koud, dus ik denk dat de omstandigheden misschien zwaarder worden dan de klim zelf.”

