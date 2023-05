Remco Evenepoel: “Heb het gevoel dat Roglic nerveus is”

Na twee ritten voor de sprinters, gaat de Giro d’Italia vrijdag verder met een bergrit naar Gran Sasso. Krijgen we daar een eerste klimduel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic? De Belg gaf bij Rois de la Pédale, een praatprogramma van Eurosport, alvast een klein prikje aan zijn Sloveense concurrent.

“Ik heb de indruk dat Roglic nerveus is”, antwoordde Evenepoel, toen hem door zijn voormalig ploegmaat Philippe Gilbert gevraagd werd welke indruk Roglic hem geeft. “Hij weet dat hij 44 seconden achterstand heeft. Jumbo-Visma rijdt sowieso nerveus door het peloton. Ze duwen veel, maar dat is hun stijl.”

Evenepoel is vol vertrouwen in zijn eigen kunnen. “Na de tijdrit en de etappe eergisteren denk ik dat ik op dit moment de sterkste ben”, zei hij. “Voorlopig is het een ideaal scenario voor ons. In de Ronde van Catalonië stond ik achter, nu voor. Voor ons is er geen stress. Bij hun is dat meer het geval, denk ik.”

Tot slot blikte Evenepoel nog vooruit naar de rit van vrijdag. “We zullen zien of hij tijd probeert goed te maken”, zei hij op dit punt over Roglic.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 7 naar Gran Sasso d’Italia – Spektakel op Campo Imperatore?

Lees ook: Remco Evenepoel overleeft ‘ideale rit’: “Goed kunnen losrijden vandaag”