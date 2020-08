Remco Evenepoel reageert op insinuaties: “Heb gehuild in armen van mijn vader”

Remco Evenepoel heeft voor het eerst gereageerd op de beelden die de voorbije dagen voor ophef zorgden. “Ik ga eerlijk zijn. Vanmorgen heb ik gehuild in de armen van mijn vader. Zo ellendig voelde ik mij.”

De beelden van de handeling van ploegleider Davide Bramati, die kort na Evenepoels zware val tijdens Il Lombardia zijn zakken leegmaakte, circuleerden al een tijd op Twitter, maar haalden pas sinds dit weekend de media. Met dank aan UCI-voorzitter Lappartient, die exact een dag voor de start van de Tour aangaf te laten onderzoeken wat daar in dat ravijn gebeurd is.

Remco Evenepoel hulde zich een poos in stilzwijgen over de insinuaties. Hij retweette het statement van zijn team, maar verder hield hij zich op de vlakte. Tot gisteravond, nadat het item aan bod kwam in het tv-programma Vive le Vélo. Collega-renner Serge Pauwels nam het op voor het toptalent en beoordeelde het voorval als een storm in een glas water.

Evenepoel was blij met de steun, liet hij blijken in een tweet. “Ik zal eerlijk zijn, deze morgen lag ik in mijn ziektebed (bij hem thuis, red) te huilen in de armen van mijn vader”, tikte hij. “Zo ellendig voel ik me. Ik vocht voor mijn leven op het moment van de valpartij en mijn team probeerde gewoon het beste voor mij te doen.”

Thanks a lot @sergepauwels for explaining the situation I was in.

I’m going to be honest. This morning I’ve been crying in my hospitalbed in the arms of my father. That is how SHIT I felt. I was fighting for my life at that moment. And my team just did the best for me!

🐺💙

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 29, 2020