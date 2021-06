Remco Evenepoel na zilver en brons: “Dan maar hopen op goud in Tokio”

Interview

Woensdag zilver op het BK tijdrijden, zondag brons in de wegrit. Remco Evenepoel greep twee keer naast de tricolore. “Ik mag niet ontevreden zijn met mijn prestatie vandaag, maar het is toch wat lastig. Morgen praat niemand nog over wie tweede en derde werd. Alleen de titel telt. Dan maar hopen dat het volgend maand in Tokio lukt, zeker…”

“Zodra we met ons drieën weg waren, kreeg ik al in de radio te horen dat ik het zeker nog eens moest proberen. Logisch ook. Wout van Aert en Edward Theuns zijn twee snelle mannen. Wout wint massasprints in de Tour, terwijl ik helemaal geen sprinter ben. Ik heb het ook geprobeerd, maar die twee hebben ervaring in monumenten. Het zijn klasbakken. Daar rijd je niet zomaar van weg.”

Remco Evenepoel probeerde na de podiumceremonie een evenwicht te vinden tussen zijn ontgoocheling en de tevredenheid over zijn prestatie. “Want het gevoel en de explosiviteit in de benen was al beter dan woensdag. Toen Wout demarreerde, wilde ik ook net iets forceren. Dus twijfelde ik niet om mee te glippen. Ik heb vandaag ook goed standgehouden toen er gewrongen werd op dit parcours. Dat neem ik zeker mee.”

Op de vraag of hij dan misschien beter niet had meegereden met Van Aert en Theuns, antwoordde Evenepoel negatief. “Het is koers, hé. En het was nog een volle ronde. Ik kon nog iets proberen en je weet nooit dat ze naar elkaar kijken. Ik denk trouwens dat iedereen van onze ploeg die hier naar de streep ging met Wout van Aert geklopt zou worden. Hij is een van de snelste renners van de wereld en nog eens explosief ook.”

Ardennen

“Jammer dat er in de finaleronde maar één hellinkje lag. Daarna was het vooral draaien en keren, met weinig snelheid ook. Ah kijk. Enerzijds moet ik niet té teleurgesteld zijn. Anderzijds… tweede en derde worden in vijf dagen tijd voelt toch wat pijnlijk aan. Morgen is iedereen die ereplaatsen vergeten en telt alleen die trui nog. Hopen maar dat we de komende jaren nog eens een BK in de Ardennen mogen rijden. Daar worden mijn kansen groter.”

En dat goud, dan moet hij dan maar in Tokio pakken, lacht Evenepoel. “Het moet toch een keer lukken. Vanaf nu gaat de focus inderdaad op de Olympische Spelen. Ik ga nu een paar dagen herstellen, want het is – ook dankzij de hitte – een lastige week geweest. Donderdag vertrek ik voor veertien nachten naar Livigno op hoogtestage. Daarna slaap ik nog een nachtje thuis voor ik afreis naar Japan.”