Remco Evenepoel na dubbele val: “We denken dat alles onder controle is”

Het ging voor de start van de zesde etappe van de Giro d’Italia vooral over Remco Evenepoel. De Belg kwam gisteren twee keer ten val, maar heeft volgens ploegarts Toon Cruyt een goede nacht achter de rug. Nu heeft ook de wereldkampioen gereageerd. “Alles is in orde”, tekent Sporza op uit de mond van Evenepoel.

“Hoe het met me gaat? Goed. Alles in orde. Ik heb een goeie nachtrust gehad en ik ben goed verzorgd geweest. We denken dat alles onder controle is. Die val was frustrerend. Ik deed er alles aan om veilig de laatste drie kilometer binnen te gaan. Arkéa-Samsic vroeg ruimte. Ik keek naar links en schoof op naar rechts. Toen kwam Trek-Segafredo langs me en bij de tweede tik viel ik.”

“Het is goed dat we al meteen een pittige etappe hebben”

Evenepoel klaagde na afloop over veel pijn, maar heeft een goede nachtrust achter de rug en ziet het wel weer zitten. De Belg ziet ook verschillen met zijn val van vorig jaar in de Vuelta a España. “Nu kon ik me meteen laten verzorgen, in Spanje was het nog een eindje tot de finish. En het is goed dat we vandaag al een pittige etappe hebben. Het lijkt allemaal wel oké.”

Lees ook: Ploegarts heeft geruststellend nieuws: “Evenepoel heeft goede nacht gehad”

“Gisteren werd het wel wat later door de pijn die ik had, maar vannacht heb ik geen pijn meer gehad. Ik kreeg ook een goeie massage, dus normaal gezien moet het nu wel los zitten. Ik heb de rit van vandaag verkend, dus ik weet wat mij te wachten staat. Ik verwacht min of meer hetzelfde scenario als gisteren. Ofwel wordt het volle bagarre bergop ofwel gaan we gelijkmatig naar boven.”