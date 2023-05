Ploegarts heeft geruststellend nieuws: “Evenepoel heeft goede nacht gehad”

Remco Evenepoel heeft na zijn twee valpartijen in de vijfde etappe van de Giro d’Italia een goede nacht achter de rug, zo heeft ploegarts Toon Cruyt voor de start laten weten aan Sporza en VTM. “Hopelijk gaat het tamelijk goed vandaag, maar het komt wel goed”, klinkt het.

“De nacht is goed geweest. Hij heeft goed geslapen, met veel diepe slaap”, aldus ploegarts Cruyt. “Remco had een grote bloeduitstorting aan de rechterkant van zijn rug en daardoor zaten zijn bekken wat vast, maar na behandeling was het wat beter. Deze morgen was het hetzelfde, maar we zien pas op de fiets of dit nog kan gaan blokkeren.”

“Kans is klein dat er nog iets naar boven komt”

“Ik denk dat het meeste al is uitgesloten. We hebben de urine en al gecontroleerd, dat er zeker niets aan zijn nieren is. Ik denk dat de kans klein is dat er nog iets anders naar boven komt. Als de rit nu goed gaat, is de kans groot dat we er over twee dagen niet meer over spreken.”

Geert Van Bondt, een van de ploegleiders van Soudal Quick-Step, kwam ook nog met een update. “Hij voelt zich niet echt stijf meer in de ledematen. Het is nu kijken hoe Remco de rit doorkomt, daarna zullen we pas naar de rit van vrijdag kijken. Het wordt wellicht weer nerveus, met veel kleine dorpskernen met kasseitjes en zo.”