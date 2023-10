zaterdag 7 oktober 2023 om 10:52

Remco Evenepoel: “Mijn toekomst? Dat zullen jullie volgende week wel zien”

Remco Evenepoel wilde bij de start van de Ronde van Lombardije enkel praten over de wedstrijd zelf, ook toen de Belgische media hem enkele vragen over zijn toekomst in de schoot wierpen. “Het is koers, en daar ben ik vooral blij mee”, aldus de wereldkampioen tijdrijden.

De heisa rondom de fusie had Evenepoel afgelopen week niet beziggehouden. “Dat is niet in mijn hoofd gekomen en ik heb het gemakkelijk een plek kunnen geven. Het was dan ook niet moeilijk zo om de focus te houden. Ik heb van Lombardije een doel gemaakt en twee weken hard gewerkt. Normaal gezien zou ik hier klaar voor moeten zijn.”

Het toptalent ging zich nochtans niet op hoogte voorbereiden en trainde vooral thuis. “Ik ben veel met mijn papa achter de brommer op pad geweest. Ik heb veel momenten kunnen ontspannen. Maar we willen wel winnen vandaag. Niet per se ik, maar heel de ploeg. We hebben veel jongens in goede vorm. Ilan Van Wilder en Andrea Bagioli hebben gewonnen deze week. We zullen tonen dat onze samenhorigheid groter is dan ooit.”

Over zijn toekomst, die bij zowel Soudal Quick-Step, Jumbo-Visma als INEOS Grenadiers wordt genoemd, bleef Evenepoel op de vlakte. “Ik focus me nu eerst op de koers, de rest zullen jullie volgende week wel zien.”