vrijdag 6 oktober 2023 om 08:21

Remco Evenepoel laat voor het eerst van zich horen: “Alleen maar vraagtekens, bij iedereen”

Remco Evenepoel heeft voor het eerst in de hele soap over de fusieplannen van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step gereageerd op de ontwikkelingen. De Belgische kampioen, die zaterdag een van de favorieten is in de Ronde van Lombardije, zegt bij VTM en HLN van niets te weten. “We krijgen nul informatie. En hebben dus ook geen antwoorden”, aldus Evenepoel.

“We weten gewoon van niks. Ik weet alleen wat jullie weten. Allez, wat jullie schrijven. Op dit moment zijn er alleen maar vraagtekens, bij iedereen. Het enige wat we kunnen doen is afwachten. En hopen dat het goed afloopt. Wat er de komende tien dagen of twee weken op ons afkomt, kunnen we niet inschatten”, vertelt de Belgische kopman, die volgens CEO Patrick Lefevere wel met Jumbo-Visma heeft gesproken en bovendien nog altijd kan rekenen op interesse van INEOS Grenadiers.

‘Er is geen haast bij’

Evenepoel merkt dat het nieuws wel wat doet. “Er heerst een wat rare, beetje warrige sfeer. Sommige mensen gaan daar anders mee om dan anderen”, ziet hij. “Ik weet wat het is om onder druk te moeten presteren. Maar andere jongens hebben die druk nog niet gevoeld, zij hebben er meer moeite mee.”

De drievoudig ritwinnaar in de recente Vuelta a España weet wel dat toegewerkt wordt naar de datum voor de licentie-aanvraag bij de UCI op 16 oktober. “Kijk, het is zo dat je tot en met 31 december overal kan en mag tekenen”, weet Evenepoel. “Er is dus geen haast bij. De winter is nog lang. Maar anderzijds ook niet, hé. Iedereen wil wel zo snel mogelijk zicht op wat er met Soudal Quick-Step gaat gebeuren. Het is bijna vakantie, in die zin zijn de sluimerende vraagtekens absoluut niet fijn.”

‘Redenen om te panikeren en stressen zijn voor na het seizoen’

Maar met Lombardije voor de deur wil hij niet te veel doemdenken. “Ik kan al mijn energie gebruiken voor de koers. Ik ben hier om mijn laatste grote seizoensdoel na te jagen, de Ronde van Lombardije. Daar ben ik meer mee bezig. We moeten doen waar we om bekend staan: zo hard mogelijk rijden en een mooi resultaat proberen na te streven. Er zíjn redenen om te panikeren en te stressen, maar dat houden we beter voor na het seizoen.”