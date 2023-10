zondag 1 oktober 2023 om 15:34

‘Remco Evenepoel kiest bij fusie voor transfer naar INEOS Grenadiers’

De wielerwereld is nog altijd in de ban van de op handen zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Veel belangrijke vragen zijn alleen op dit moment nog onbeantwoord. Zoals: zal Remco Evenepoel volgend jaar uitkomen voor de fusieploeg? De Franse sportkrant L’Equipe is zeer duidelijk, als het gaat over de sportieve toekomst van de 23-jarige Belg.

De Franse sportkrant baseert zich op getuigenissen van ingewijden, die het dossier van heel nabij zouden opvolgen. En volgens L’Equipe is het zonneklaar dat Evenepoel in 2024 voor INEOS Grenadiers zal uitkomen, als de fusie tussen Jumbo-Visma en zijn huidige ploeg Soudal Quick-Step doorgaat. “Iedereen in het vak weet dat Remco nooit voor Richard Plugge zal rijden”, verzekeren mensen, die dicht bij Evenepoel staan, aan de krant.

“Zodra de fusie rond is en Plugges bedrijf de leiding overneemt, zullen alle contracten van de renners van Patrick Lefevere aflopen. Evenepoel hoeft dan alleen maar zijn contract bij INEOS Grenadiers te ondertekenen. Dat is in vijf minuten geregeld”, laat een vooraanstaande zaakwaarnemer, die bekend is met de zaak, weten aan L’Equipe.

L’Equipe gaat er vanuit dat er al een voorcontract is getekend tussen de Britse formatie en Evenepoel, die de afgelopen maanden al vaker in verband werd gebracht met de ploeg van onder meer Geraint Thomas, Egan Bernal en Laurens De Plus.

Veel vragen, maandag antwoorden?

De betrokken partijen in het hele fusieverhaal houden zich voorlopig nog stil of op de vlakte, al reageerde Lefevere zaterdag in zijn vaste column voor Het Nieuwsblad wel voor het eerst uitgebreid op de nakende fusie. “Na de letter of intent is het allemaal te lang blijven aanslepen. Maar dit mag geen drie dagen meer blijven duren. Zdenek Bakala vliegt op dit moment naar Europa. Maandag zou er al veel meer duidelijkheid moeten zijn.”