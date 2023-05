Remco Evenepoel krijgt groen licht om weer te gaan trainen

Remco Evenepoel mag weer gaan trainen. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step stapte ruim een week geleden uit de Giro d’Italia vanwege een positieve coronatest waar hij flink ziek van werd. Onder meer hartcontroles volgden, maar nu heeft Evenepoel groen licht gekregen om weer te trainen.

“Na een check-up en controles heeft onze medische staf goedkeuring gegeven aan wereldkampioen Remco Evenepoel om weer op zijn fiets te stappen”, schrijft Soudal Quick-Step op sociale media. “We kunnen niet wachten om je weer te zien koersen, Remco!”

Dat Evenepoel flink ziek was geworden na zijn coronabesmetting, vertelde ploegbaas Patrick Lefevere. “We denken dat hij in totaal vijf dagen ziek is geweest. Vooral dinsdag (16 mei, red.) waren de symptomen het sterkst: hoofdpijn en keelpijn, naast grote vermoeidheid. Maar nu is hij beter. We laten hem het hele weekend rusten en begin volgende week krijgt hij harttesten”, kondigde Lefevere aan.

Over het programma van Evenepoel is nog niets bevestigd. Even was er sprake van het Critérium du Dauphiné, maar die komt te vroeg. Nu lijkt de wereldkampioen zich voor te gaan bereiden op het BK tijdrijden en het BK op de weg.

